Embaixada dos EUA na Ucrânia aconselha cidadãos a sair do país imediatamente

País teme ação militar da Rússia; EUA preveem ataque em meados de fevereiro

JOHN THYS / AFP Vice-secretária de Estado Wendy Sherman disse não saber se o presidente Vladimir Putin tomou uma decisão a respeito



A embaixada dos Estados Unidos em Kiev aconselhou nesta quarta-feira, 26, os cidadãos americanos a deixar a Ucrânia sem demora. O país passa por um momento de tensão com a Rússia. “A Embaixada dos Estados Unidos pede aos cidadãos americanos que considerem sair agora. A situação de segurança na Ucrânia permanece imprevisível devido à crescente ameaça da ação militar russa e pode se deteriorar sem aviso prévio”, declarou. Os Estados Unidos estimam que a Rússia pode fazer uso da força militar contra a Ucrânia entre agora e meados de fevereiro. Nesta quarta-feira, a vice-secretária de Estado Wendy Sherman disse não saber se o presidente Vladimir Putin tomou uma decisão a respeito. “Não sei o que passa pela cabeça do presidente Putin. Só tem uma pessoa que sabe e é o próprio presidente Putin”, disse durante uma participação virtual do Yalta European Strategy, um fórum de reflexão sobre “o futuro europeu da Ucrânia”. “Acredito que até as pessoas que o cercam não sabem o que fará no final”, afirmou.

*Com informações da AFP