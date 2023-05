Embaixada dos EUA no Brasil adia para 17 de junho aumento no preço dos vistos

Medida entraria em vigor nesta terça-feira, 30; novo valor do documento é de US$ 185 para negócio e turismo

Freepik/@freepik Visto para os EUA passará a custar US$ 185



A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil adiou em duas semanas o aumento no preço do visto. A mudança era para entrar em vigor nesta terça-feira, 30, mas foi reagendada para o dia 17 de junho. A medida segue valendo para todas as categorias desde quem precisa viajar a negócio ou turismo, até estudantes e intercambistas. Conforme informado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o aumento vai acontecer para cobrir os serviços consulares oferecidos, já que os valores atuai não estariam cobrindo a alta demanda pelos documentos. O último reajuste tinha sido em 2012 e, embora os preços possam ficar mais salgados, eles ainda estão abaixo do que foi sugerido pelo órgão no final de 2022. O valor seria de US$ 245 (R$ 1,259,10, na cotação atual). Apesar desse aumento, as taxas de isenção do requisito de residência de 2 anos para visitantes de intercâmbio será mantida em US$ 120 (R$ 614,9). Atualmente, a fila de espera para conseguir agendamento para o visto dos EUA chegou a um novo recorde: 610 dias o tempo de espera em São Paulo. A demora fez com que o Brasil se tornasse o sétimo país no mundo que mais sofrem com a demora para a emissão do visto norte-americano, ele fica atrás de: Colômbia, Haiti, México, Nepal, Canadá e Emirados Árabes. São Paulo é a 10ª cidade no mundo com maior tempo de espera.

Novos preços do visto para os EUA

Negócios ou turismo (B1/B2 e BCCs): US$ 185 (R$ 932, na cotação atual)

Estudantes e intercambistas: US$ 185 (R$ 932, na cotação atual)

Trabalhador temporário (categorias H, L, O, P, Q e R): US$ 205 (R$ 1.033,2, na cotação atual)

Comércio/investidor (categoria E): US$ 315 (R$ 1.587,6, na cotação atual)