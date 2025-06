Embaixador de Israel diz na ONU que mundo deve dizer ‘obrigado’ aos EUA por ataque ao Irã

O embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, elogiou neste domingo (22) os bombardeios dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã, classificando a ação como “corajosa” e “necessária” para conter a ameaça representada pelo programa nuclear iraniano. “Nas últimas 24 horas, a história mudou”, disse Danon, durante discurso na sede da ONU. “Os Estados Unidos atacaram os sites nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan. Foi uma decisão corajosa para remover a maior ameaça à segurança global.” Ele também agradeceu diretamente ao presidente norte-americano Donald Trump e pediu que o Conselho de Segurança reconheça o feito: “O mundo deve dizer claramente ‘obrigado’”.

O diplomata israelense criticou o que chamou de silêncio internacional diante do avanço do programa nuclear iraniano. “Onde estavam quando o Irã corria em direção à bomba? Quando construiu fortalezas subterrâneas para abrigar armas de destruição em massa?”, questionou. Danon também afirmou que Israel responderá com força a qualquer novo ataque do Irã contra civis israelenses. “Faremos tudo o que for necessário para garantir nosso futuro”, declarou.

Os comentários do embaixador ocorreram um dia após os EUA realizaram ataques aéreos de precisão contra três instalações nucleares iranianas. Segundo o presidente americano Donald Trump, os alvos foram “completamente destruídos”. Ele alertou que novas ações militares estão sobre a mesa caso o Irã não opte por negociar a paz. O bombardeio representa uma escalada significativa no conflito entre Irã e Israel, com os Estados Unidos se envolvendo diretamente no confronto.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país foi atacado injustamente e prometeu reagir com base no “legítimo direito à autodefesa”. Segundo ele, os ataques ocorreram enquanto o Irã mantinha negociações diplomáticas com potências ocidentais. “Estávamos conversando com os europeus em Genebra dois dias atrás, e agora isso. Eles explodiram tudo”, declarou.

O Irã ainda não divulgou oficialmente o número de vítimas ou a extensão dos danos causados pelos bombardeios, mas confirmou que as instalações atingidas faziam parte do seu programa de enriquecimento de urânio. Fordow, uma das estruturas atingidas, abriga cerca de 3 mil centrífugas e opera em um complexo subterrâneo fortemente protegido, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).