Embaixador do Irã diz que país vai evitar novos ataques a Israel, mas alerta que irá reagir se for atingido

David Dee Delgado/Getty Images/AFP NOVA IORQUE, NOVA IORQUE - 14 DE ABRIL: Representante Permanente do Irã nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani discursa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas durante uma reunião de emergência em 14 de abril de 2024 na sede da ONU na cidade de Nova York. O Conselho de Segurança da ONU convocou-se para a reunião a pedido do Embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, após o ataque do Irã a Israel



O embaixador do Irã, Amir Saeid Iravani, fez uma declaração durante uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, onde abordou o recente ataque do Irã a Israel. Em seu discurso, ele enfatizou a intenção de evitar novos confrontos, mas deixou claro que o país está preparado para agir em defesa de sua soberania. Iravani destacou a importância de proteger o território iraniano e a integridade nacional, afirmando que o Irã tomará as medidas necessárias para se defender de qualquer agressão militar. Sua fala reflete a postura firme do governo iraniano em relação a questões de segurança e defesa. O embaixador também mencionou que a situação atual exige cautela e diplomacia, mas que o Irã não hesitará em responder a ameaças.

A reunião do Conselho de Segurança foi convocada em resposta ao aumento das tensões na região, com o objetivo de discutir as implicações do ataque e buscar soluções pacíficas. A declaração de Iravani ocorre em um contexto de crescente instabilidade no Oriente Médio, onde as relações entre Irã e Israel continuam a ser tensas. O embaixador reiterou que a defesa do país é uma prioridade, e que o Irã está atento a qualquer movimento que possa ser interpretado como uma ameaça à sua segurança.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA