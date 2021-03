Emboscada no México deixa pelo menos 13 policiais mortos, diz governo

Ataque aconteceu no estado Central e acredita-se que foi planejado pelo crime organizado da região

EFE/ Fiscalía del Estado de México Secretário de Segurança da região, Rodrigo Martínez-Celis (direita), explica o ataque para a imprensa



Uma emboscada do crime organizado deixou pelo menos 13 policiais mortos nesta quinta-feira, 18, no estado Central, no México, declarou o secretário de Segurança da região, Rodrigo Martínez-Celis. “O comboio patrulhava a região para combater os grupos criminosos que operam na área. Até agora, temos informações sobre a morte de oito membros da Secretaria de Segurança e cinco membros da Procuradoria Geral do Estado do México”, disse Martinez-Celis em um vídeo. O secretário confirmou que o carro-patrulha emboscado no município de Coatepec Harinas sofreu um ataque do crime organizado. “Este ataque é uma afronta contra o Estado mexicano. Responderemos com toda a força e com o respaldo da lei e da legitimidade”, declarou a autoridade, que informou que os órgãos federais estão envolvidas na investigação.

*Com informações da EFE