Emirados Árabes ainda não enviaram prova de vida da princesa Latifa à ONU

A filha do governante de Dubai afirmou, em um gravação divulgada pela BBC, que está sendo mantida refém desde 2018, quando tentou fugir para o exterior

Tiina Jauhiainen Wikimedia Commons Tanto a ONU quanto o Reino Unido pediram que os governantes dos Emirados Árabes provem que a princesa está bem e com vida



A Organização das Nações Unidas (ONU) disse que ainda não recebeu nenhuma prova do bem-estar da princesa Latifa Al Maktoum, filha do governante de Dubai. A entidade pediu aos Emirados Árabes que apresentasse uma prova de vida de Latifa após a emissora de televisão britânica BBC divulgar em fevereiro um vídeo em que ela afirma estar sendo mantida refém desde que foi impedida de fugir do país em 2018. A princesa teria conseguido fazer a gravação graças à ajuda de uma amiga, que teria conseguido lhe enviar um aparelho de telefone celular em segredo. Desde a divulgação do vídeo, no entanto, qualquer contato com Latifa foi interrompido. O seu pai, o sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, é o vice-presidente dos Emirados Árabes e um dos chefes de estado mais ricos do mundo.