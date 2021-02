Sonda dos Emirados Árabes entra com sucesso na órbita de Marte

Batizado de Al Amal, o equipamento orbitará o planeta durante quatro anos para reunir informações sobre a sua atmosfera, clima e estações

EFE/EPA/MBRSC/UAE Space Agency HANDOUT A sonda viajou durante quase sete meses e percorreu 480 milhões de quilômetros para chegar ao local de inserção,



Os Emirados Árabes se tornaram o primeiro país árabe a colocar uma sonda na órbita de Marte. O anúncio foi feito ao vivo nesta terça-feira, 9, pelo Centro Espacial Mohammed bin Rashid, que fica em Dubai. Batizada de Al Amal, que significa “esperança” no idioma local, a sonda viajou durante quase sete meses e percorreu 480 milhões de quilômetros para chegar ao local de inserção, onde teve que queimar uma quantidade considerável de combustível para reduzir a sua velocidade de 121 mil km/h para 18 mil km/h. O sucesso da empreitada foi comemorado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed. “Parabéns por Marte e pela História. Parabéns aos Emirados Árabes Unidos e a nossos países árabes. Vocês são nosso orgulho. Obrigado”, disse.

A sonda está programada para orbitar Marte pelos próximos quatro anos, a uma distância de mil a 49.380 quilômetros de sua superfície, para reunir informações sobre a atmosfera, o clima e as estações. Nos próximos dias, serão encerradas outras duas grandes operações para chegar à órbita de Marte: a da sonda chinesa Tianwen 1 e a do foguete norte-americano Atlas V, que tentará deixar um veículo de exploração na superfície do planeta.

*Com informações da EFE