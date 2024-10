Emirates proíbe pagers e walkie-talkies em voos após ataques no Líbano

Empresa alertou que qualquer um desses dispositivos encontrado na bagagem dos passageiros será apreendido pela Polícia de Dubai

A Emirates, companhia aérea com sede em Dubai, implementou uma nova política de segurança que proíbe o transporte de pagers e walkie-talkies em seus voos. Essa decisão foi tomada em resposta a recentes ataques de sabotagem no Líbano, que resultaram em um número significativo de vítimas. A empresa alertou que qualquer um desses dispositivos encontrado na bagagem dos passageiros será apreendido pela Polícia de Dubai. Além da proibição de dispositivos de comunicação, a Emirates informou que suas operações para o Iraque e o Irã continuarão suspensas até a próxima terça-feira. A companhia também anunciou a retomada dos voos para a Jordânia, que estavam paralisados, a partir do próximo domingo. Essa medida visa garantir a segurança dos passageiros em meio a um cenário de instabilidade na região.

As rotas para o Líbano, por sua vez, permanecerão fechadas até o dia 15 de outubro, em decorrência da escalada de ataques israelenses no país. A situação no Líbano se agravou após explosões que deixaram pelo menos 37 mortos e cerca de 3.000 feridos no mês passado, o que levou a Emirates a reavaliar suas operações na área. Outras companhias aéreas também estão revisando suas rotas e serviços em resposta à crescente tensão no Oriente Médio. Várias delas suspenderam voos para Beirute e outros destinos na região, refletindo a preocupação com a segurança dos passageiros e a instabilidade política que afeta a área.

Publicado por Sarah Américo

