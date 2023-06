Empresa de pais de Kate Middleton vai à falência por acúmulo de dívida milionária

Rede de artigos de festas administrada por Carole e Michael Middleton contraiu dívida de 2,6 milhões de euros após entrar em crise durante pandemia de Covid-19

CHRIS JACKSON / POOL / AFP Kate Middleton é filha dos fundadores da empresa Party Pieces



A empresa Party Pieces declarou falência após acumular dívida milionária no Reino Unido. Segundo o portal estrangeiro Daily Mail, estima-se que a rede de artigos de festas fundada por Michael e Carole Middleton, pais de Kate Middleton, esteja afundada em 2,6 milhões de euros em dívidas. O valor se divide entre dividendos de empréstimos para credores e bancos. Ao que indica, a companhia entrou em crise após a pandemia de Covid-19 e não se recuperou. Segundo a imprensa britânica, o clima entre os sócios não é dos melhores. Um deles chegou a supostamente acusar a mãe da Princesa de Gales de “traidora” e se demonstrou indignado com o nível do déficit adquirido. A Party Pieces tem sido uma grande fonte de renda para a família Middleton desde 1997, ajudando na renda da universidade e na compra da mansão da família. Kate Middleton chegou a trabalhar na empresa como designer e fotógrafa há mais de uma década, antes de se casar com o príncipe William e fazer parte da Família Real.