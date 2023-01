Empresas de Trump são condenadas por sonegação e terão de pagar R$ 8 milhões

Organização do ex-presidente dos Estados Unidos sofreu sanção milionária na Justiça de Nova York pela realização de fraude fiscal; valor corresponde ao dobro do que foi sonegado no crime tributário

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump perdeu a corrida à reeleição como presidente dos Estados Unidos para o democrata Joe Biden



A Organização Trump sofreu uma derrota na Justiça de Nova York e foi condenado por 17 crimes tributários, como promoção de fraude fiscal, associação criminosa e falsificação de documentos. De acordo com a agência Ansa, a holding do ex-presidente dos Estados Unidos terá de pagar uma multa de US$ 1,6 milhão – ou R$ 8,1 milhões, na conversão atual. O montante representa o dobro da quantidade de impostos que deveriam ter sido colhidos, mas foram sonegados pelas empresas do magnata filiado ao Partido Republicano. Na sentença, ainda é possível conferir que ex-diretores da Organização Trump são apontados como culpados – o que pode levar a crer que os mesmos lideraram as fraudes fiscais. Um dos líderes do conglomerado, Allen Weisselberg, foi condenado por 15 crimes fiscais cometidos ao longo dos 40 anos de atuação nas empresas do republicano. Um acordo foi realizado para que o mesmo cumpra pena de cinco meses e pague uma multa de US$ 2 milhões. Alvin Bragg, procurador do distrito de Manhattan,afirmou a jornalistas que “enquanto corporações não podem ser mandadas para a prisão, essa condenação serve como um lembrete para as empresas e seus executivos que você não pode fraudar impostos e seguir adiante”. O nome de Donald Trump, bem como de seus filhos, não foi citado nos autos do processo.