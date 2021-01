Enquanto Biden participa de missa católica antes da posse, Trump deixa Casa Branca

O presidente eleito participou do evento em companhia de grandes líderes democratas e republicanos enquanto Trump fazia seu últimos discurso e seguia para a Flórida

EFE/EPA/AL DRAGO / POOL Donald Trump deixou a Casa Branca horas antes da cerimônia de posse de Joe Biden



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, iniciou o dia da sua posse comparecendo à uma missa na Catedral de São Mateus Apóstolo, em Washington D.C., com a sua esposa Jill Biden. Além da vice-presidente eleita Kamala Harris e do seu marido Douglas Emhoff, também compareceram à cerimônia religiosa a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, o líder democrata do Senado, Chuck Shumer e o líder republicano do Senado, Mitch McConnell. É tradição que o presidente eleito dos Estados Unidos participe de uma missa antes de fazer o seu juramento no evento de posse. No entanto, o mais comum é que a celebração religiosa aconteça na Igreja Episcopal de São João. Como Biden é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos, ele optou pela Catedral de São Mateus Apóstolo, casa do arcebispo católico de Washington D.C.

Enquanto isso, Donald Trump deixou a Casa Branca e viajou de helicóptero até a Base Aérea Andrews, onde fez o seu último discurso como presidente dos Estados Unidos. O republicano ressaltou o que ele considera ser os principais pontos positivos do seu mandato e desejou sucesso ao novo governo dizendo que sua administração deixou os alicerces necessários para isso. “Voltaremos de um jeito ou de outro”, afirmou Trump indicando seu desejo de continuar a participar da política. Na sequência, ele embarcou em um avião que o levará até a Flórida, onde mantém uma mansão em Mar-a-Lago. Trump será o primeiro presidente em 152 anos a não comparecer à posse do seu sucessor.