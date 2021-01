Biden anuncia retorno dos Estados Unidos à OMS e ao Acordo de Paris

O presidente eleito pretende cumprir duas das suas principais promessas relacionadas às relações exteriores ainda em sua primeira semana de mandato

EFE/EPA/SHAWN THEW Um dia antes, o presidente eleito Joe Biden participou de uma homenagem às 400 mil vítimas da Covid-19 nos EUA



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 20, que interromperá o processo de retirada da Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciado durante o mandato de Donald Trump. Em nota divulgada pelo site oficial da sua equipe de transição, a entidade é designada como “fundamental para coordenar a resposta internacional à Covid-19“. O comunicado também afirma que a administração de Joe Biden e da vice-presidente eleita Kamala Harris, representada pelo médico especialista em doenças infecciosas Anthony Fauci, participará de uma reunião do Conselho Executivo da OMS ainda nesta quinta-feira, 21. “Assim que os Estados Unidos retomarem seu compromisso com a OMS, a Administração Biden-Harris trabalhará com a OMS e nossos parceiros para fortalecer e reformar a organização, apoiar a resposta humanitária e sanitária à Covid-19 e o alavancar a saúde global”, diz.

A mesma nota anuncia que Joe Biden assinará e enviará às Nações Unidas o instrumento de adesão ao Acordo de Paris ainda nesta quarta-feira, 20. A ação também desfaz a decisão de Donald Trump de retirar os Estados Unidos do tratado de ordem ambiental. “Os Estados Unidos estarão de volta à posição de exercer liderança global na promoção dos objetivos do Acordo”, afirma o comunicado. Como já era esperado, o democrata retoma um posicionamento multilateral dos Estados Unidos que tinha sido substituído pela ideologia de Trump do “America First”, ou seja, Estados Unidos em primeiro lugar.