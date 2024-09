Enteado de Rei Charles III atualiza estado de saúde do monarca e se refere a ele como ‘grande homem’ e ‘durão’

Durante a entrevista, Tom enfatizou que o rei está recebendo cuidados médicos de alta qualidade, ressaltando a força e a resiliência de Charles

Ludovic MARIN / POOL / AFP Charles III está lutando contra um câncer diagnosticado em fevereiro de 2024



Tom Parker Bowles, filho da rainha Camilla, compartilhou informações sobre a saúde do rei Charles III, que está lutando contra um câncer diagnosticado em fevereiro de 2024. Em uma conversa com a revista Vogue, ele expressou sua tristeza em relação à condição do pai, descrevendo o câncer como uma situação extremamente difícil. Durante a entrevista, Tom enfatizou que o rei está recebendo cuidados médicos de alta qualidade, ressaltando a força e a resiliência de Charles, a quem se referiu como um “grande homem” e “durão”. Apesar do tratamento eficaz, ele não escondeu sua preocupação, afirmando que é natural sentir apreensão por um ente querido enfrentando uma doença tão severa. Além disso, Tom Parker Bowles destacou o papel fundamental da rainha Camilla, que tem sido um pilar de apoio para o rei nesse momento desafiador. A presença dela ao lado de Charles é vista como um fator importante para ajudá-lo a enfrentar essa batalha.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA