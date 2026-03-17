Entenda a arquitetura geopolítica da aliança militar entre Estados Unidos e Israel

Sustentado por um fluxo contínuo de bilhões de dólares anuais e transferências de tecnologia de ponta, o eixo diplomático e bélico define o equilíbrio de poder no Oriente Médio

SAUL LOEB / POOL / AFP Apenas entre outubro de 2023 e o final de 2025, o governo americano chancelou mais de US$ 21,7 bilhões em assistência militar emergencial para Tel Aviv



A estrutura de segurança e as fronteiras de atrito do Oriente Médio operam sob o peso de uma relação bilateral sem paralelos na diplomacia moderna. Compreender como começou a aliança histórica entre EUA e Israel e quais armamentos os americanos fornecem ao aliado é o ponto de partida objetivo para analisar a longevidade das operações militares na Faixa de Gaza, os confrontos no sul do Líbano e a contenção direta contra o Irã. Apenas entre outubro de 2023 e o final de 2025, o governo americano chancelou mais de US$ 21,7 bilhões em assistência militar emergencial para Tel Aviv, um aporte que garantiu a recomposição de munições e a manutenção da superioridade tática de Israel em múltiplas frentes simultâneas.

Do reconhecimento de Truman à ponte aérea na Guerra do Yom Kippur

A aproximação entre as duas nações não nasceu sob um tratado de defesa mútua. Em 14 de maio de 1948, o presidente Harry S. Truman concedeu o reconhecimento diplomático americano ao Estado de Israel minutos após sua declaração de independência, mas as primeiras décadas foram marcadas por embargos de armas pontuais e cautela geopolítica. A inflexão para uma parceria militar robusta começou no governo de John F. Kennedy, em 1962, com a autorização da venda dos primeiros mísseis antiaéreos Hawk.

A transformação definitiva da relação em uma aliança estratégica inabalável ocorreu durante a Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973. Pego de surpresa por uma ofensiva coordenada do Egito e da Síria, o Exército israelense sofreu perdas massivas de blindados e aeronaves nos primeiros dias de combate. Para evitar o colapso do aliado no contexto da Guerra Fria, o presidente Richard Nixon autorizou a Operação Nickel Grass, uma ponte aérea logística de proporções gigantescas que despejou milhares de toneladas de armamentos, tanques e munições em solo israelense. O episódio cristalizou a política de Estado americana de garantir a “Vantagem Militar Qualitativa” (QME) de Israel frente a qualquer coalizão de países vizinhos.

O fluxo de tecnologia militar e a manutenção da superioridade aérea israelense

Diferente de parcerias da OTAN, o acordo americano com Israel baseia-se primordialmente no programa de Financiamento Militar Estrangeiro (FMF). A legislação obriga que a maior parte dos fundos concedidos a Israel seja gasta com a indústria bélica dos próprios Estados Unidos, criando um ciclo logístico que integra profundamente as Forças de Defesa de Israel (FDI) aos fabricantes de defesa norte-americanos.

A composição do arsenal fornecido por Washington

Aviação de combate e projeção de força:

Esquadrões de caças furtivos de quinta geração F-35 Lightning II (Israel opera a variante customizada F-35I Adir e possui dezenas de unidades encomendadas).

Frotas espinha-dorsal de caças F-15 e F-16.

Sistemas de bombardeio e precisão:

Bombas não guiadas da série MK, incluindo as pesadas MK-84 (2.000 libras) e MK-82 (500 libras).

Kits JDAM (Joint Direct Attack Munition), que convertem bombas de gravidade em munições guiadas por GPS.

Mísseis ar-terra Hellfire e munições de artilharia de 155 mm.

Rede de defesa antiaérea e antimíssil:

Coprodução e financiamento das baterias interceptadoras do sistema Domo de Ferro (Iron Dome), voltadas a foguetes de curto alcance.

Suporte de engenharia para os sistemas de médio e longo alcance Funda de Davi (David’s Sling) e a família de interceptadores Arrow, desenhados para abater mísseis balísticos fora da atmosfera terrestre.

Memorandos de entendimento e o financiamento das frentes de batalha contemporâneas

O alicerce financeiro regular desta relação é o Memorando de Entendimento (MOU), um acordo decenal que prevê as bases do repasse de verbas. O pacto em vigor, assinado na gestão de Barack Obama para o período de 2019 a 2028, assegura a Israel US$ 3,8 bilhões anuais, sendo US$ 3,3 bilhões para compras militares gerais e US$ 500 milhões especificamente carimbados para programas de defesa antimíssil.

O cenário agravou-se exponencialmente após o início do conflito em Gaza no final de 2023. O governo e o Congresso dos EUA contornaram o teto do memorando através de pacotes de apropriação suplementar. Em um ambiente de intensos debates sobre a Lei Leahy — que teoricamente proíbe o fornecimento de armas a unidades militares estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos —, o poder executivo americano continuou a autorizar remessas emergenciais e contratos bilionários para entregas futuras, chancelando pacotes que preveem o reabastecimento de frotas e radares até a próxima década.

O escudo diplomático americano no Conselho de Segurança das Nações Unidas

A proteção garantida por Washington transcende o campo de batalha material e se materializa na arquitetura do direito internacional. Como um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos exercem regularmente o seu poder de veto para blindar Israel de resoluções coercitivas, embargos de armas e exigências de cessar-fogo que Tel Aviv considere desfavoráveis aos seus objetivos estratégicos.

O peso dessa ferramenta diplomática ficou evidente na série de votações realizadas entre 2024 e o início de 2026. Em repetidas ocasiões, projetos redigidos por membros não permanentes do conselho e apoiados pela esmagadora maioria da comunidade internacional foram sumariamente bloqueados pelos diplomatas americanos. As justificativas legais de Washington geralmente argumentam que tais resoluções falham em exigir a desarticulação de grupos armados palestinos, ignoram o direito de autodefesa israelense ou tentam impor um cessar-fogo permanente desvinculado da libertação imediata de reféns. O resultado prático destes vetos é a paralisação do único órgão da ONU com poder para determinar intervenções mandatórias.

À medida que o ano de 2026 avança e as negociações preliminares para o próximo pacote decenal (pós-2028) despontam no horizonte político americano, a interdependência bélica de ambos os países permanece inalterada. Apesar de fissuras políticas pontuais no Capitólio e da crescente pressão do direito internacional, a infraestrutura legal, industrial e diplomática que une os Estados Unidos a Israel demonstra uma resiliência institucional imune a transições partidárias em Washington, garantindo a continuidade da projeção de poder militar israelense no ambiente mais volátil do globo.