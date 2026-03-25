Entenda como funcionam os escudos antimísseis Domo de Ferro e Patriot

Sistemas de defesa aérea utilizam radares de alta precisão e interceptadores guiados para neutralizar foguetes e mísseis antes que atinjam áreas habitadas

Abir Sultan/EFE Domo de Ferro é projetado para neutralizar foguetes não guiados e artilharia de curto alcance disparados a poucos quilômetros de distância



Para compreender com exatidão como o Domo de Ferro de Israel e o sistema Patriot dos EUA interceptam mísseis balísticos inimigos e foguetes táticos, é essencial diferenciar o papel de cada tecnologia no campo de batalha. O Domo de Ferro é projetado para neutralizar foguetes não guiados e artilharia de curto alcance disparados a poucos quilômetros de distância. Já o sistema Patriot atua em uma camada superior de defesa, sendo especializado em abater mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves de alta velocidade. Ambos operam por meio de uma complexa rede de radares e inteligência algorítmica que calcula, em frações de segundo, a trajetória da ameaça para destruí-la no ar.

A arquitetura tecnológica dos sistemas de interceptação

O conceito de defesa aérea moderna baseia-se em neutralizar ataques de forma estratificada. O Domo de Ferro (Iron Dome), desenvolvido pela Rafael Advanced Defense Systems em parceria com os Estados Unidos, é um sistema de balística de curto alcance. Cada bateria cobre uma área de aproximadamente 150 quilômetros quadrados e tem capacidade para identificar alvos disparados entre 4 e 70 quilômetros de distância. A sua engenharia foi desenhada para lidar com ataques de saturação, quando o inimigo dispara dezenas de foguetes simultaneamente de forma barata e rudimentar.

O Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), fabricado pela norte-americana Lockheed Martin, é um sistema robusto voltado para ameaças complexas. Em sua versão mais moderna, equipada com os mísseis PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), o equipamento ganha alcance de até 40 quilômetros contra mísseis balísticos e mais de 60 quilômetros contra alvos aerodinâmicos. Diferente dos foguetes interceptados pelo Domo de Ferro, os mísseis balísticos atingem altitudes extremas e velocidades hipersônicas, exigindo que o Patriot utilize radares de banda Ka para rastreamento terminal.

A mecânica da defesa: do radar ao abate

Embora mirem ameaças de naturezas distintas, as baterias antimísseis seguem um fluxo operacional rigoroso para garantir a neutralização do alvo sem esgotar o arsenal aliado.

1. Detecção e rastreamento contínuo

O processo começa quando os radares baseados em solo detectam o lançamento inimigo. No Patriot, radares avançados como o LTAMDS ou o AN/MPQ-65 varrem o espaço aéreo e capturam a assinatura térmica e a velocidade do projétil. O sistema identifica imediatamente se trata-se de um drone, aeronave ou míssil balístico tático.

2. Triagem e cálculo preditivo

Uma vez detectado, o computador de controle de fogo entra em ação. O algoritmo calcula a trajetória exata do projétil e o seu ponto de impacto. O Domo de Ferro possui uma característica financeira crucial nesta etapa: se o sistema prever que o foguete inimigo cairá no oceano ou em uma zona desabitada, ele ignora a ameaça. O lançamento do interceptador só é autorizado se houver risco real à população ou infraestrutura militar.

3. Lançamento e interceptação terminal

Quando a interceptação é confirmada, os lançadores disparam os mísseis de defesa. A tecnologia de destruição varia drasticamente entre os dois escudos:

Domo de Ferro (Mísseis Tamir): Utiliza uma espoleta de proximidade. O míssil interceptador se aproxima do foguete inimigo e explode a poucos metros de distância, destruindo a ameaça por meio da onda de choque e dos estilhaços.

Utiliza uma espoleta de proximidade. O míssil interceptador se aproxima do foguete inimigo e explode a poucos metros de distância, destruindo a ameaça por meio da onda de choque e dos estilhaços. Patriot (PAC-3 MSE): Utiliza a tecnologia hit-to-kill (bater para matar). O interceptador não carrega uma ogiva explosiva tradicional; ele colide fisicamente contra o míssil balístico em altíssima velocidade, transferindo energia cinética suficiente para desintegrar o alvo no ar.

Cenários reais de aplicação militar e custos operacionais

O uso dessas tecnologias escancara a assimetria financeira da guerra moderna. O Domo de Ferro é operado extensivamente por Israel para repelir ataques quase diários vindos de Gaza e do Líbano. Cada míssil interceptador Tamir custa entre US$ 40 mil e US$ 50 mil. Esse valor é considerado baixo para o padrão de defesa antiaérea, o que justifica seu uso contra foguetes inimigos improvisados que custam poucas centenas de dólares.

Por outro lado, o sistema Patriot exige orçamentos monumentais. Um único interceptador PAC-3 MSE comprado pelo Exército dos EUA custa cerca de US$ 5 milhões, podendo ultrapassar a marca de US$ 12 milhões em contratos de exportação. Por ser uma barreira de alto custo contra armas de destruição tática, o Patriot é posicionado em regiões estratégicas globais. O sistema está ativo na Ucrânia, em Taiwan e em bases dos EUA e aliados no Oriente Médio, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Devido à alta demanda recente, em setembro de 2025 o Pentágono fechou um contrato de US$ 9,8 bilhões para adquirir quase 2.000 novos interceptadores PAC-3 MSE, visando reabastecer os estoques americanos e aliados.

Principais dúvidas sobre o funcionamento das baterias

O Domo de Ferro consegue abater mísseis balísticos intercontinentais?

Não. O Domo de Ferro tem um alcance máximo de 70 quilômetros e lida apenas com foguetes, drones e morteiros. Para interceptar mísseis balísticos de longo alcance, Israel utiliza outras camadas de defesa, como os sistemas David’s Sling e Arrow 2 e 3.

O que acontece com os destroços no céu após a interceptação?

Mesmo com o alvo destruído, os fragmentos metálicos do míssil inimigo e do interceptador ainda sofrem a ação da gravidade e caem no solo. É por isso que sirenes de alerta orientam os civis a permanecerem em abrigos durante os ataques, já que a chuva de detritos pode ser letal.

Por que não usar o Patriot para abater todos os tipos de ataque?

Além do limite físico de cobertura de área de cada bateria, a inviabilidade é puramente econômica. Disparar um interceptador Patriot de US$ 5 milhões contra um drone comercial adaptado ou um foguete rudimentar de US$ 800 esgotaria rapidamente o orçamento militar de qualquer nação.

A blindagem do espaço aéreo no século XXI abandonou a ideia de uma única arma infalível. A eficiência militar atual depende de uma integração em camadas, onde sistemas de baixo custo e alta cadência operam na base, enquanto mísseis cinéticos multimilionários ficam de prontidão nas altitudes extremas, garantindo que o custo da defesa seja sustentável a longo prazo contra arsenais cada vez mais vastos.