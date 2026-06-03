Incêndio na Índia deixa 21 mortos; pelo menos 18 eram estrangeiros

Incidente é considerado um dos piores do tipo em Nova Delhi desde 2022

ARUN SANKAR / AFP Um incêndio em um hotel deixou 21 pessoas mortas na capital da Índia, Nova Déli.



Um incêndio em um hotel deixou 21 pessoas mortas nesta quarta-feira (3), na capital da Índia, Nova Déli. Informações da polícia indiana, Reuters e da emissora CNN-News18 explicam que, entre as vítimas, pelo menos 18 não tinham nacionalidade indiana.

Entre os mortos estavam pessoas de Bangladesh, Nigéria, Moçambique e Libéria, informou a emissora, mas ainda não há confirmação da nacionalidade de todas as vítimas.

Segundo testemunhas, várias pessoas pularam do prédio em chamas em Malviya Nagar, no sul de Déli, para escapar do fogo. Moradores arrastaram colchões de uma loja próxima para tentar ajudar a amortecer a queda.

O incêndio no hotel é um dos piores incidentes do tipo na capital indiana desde 2022.

Por meio de publicação em rede social, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ofereceu condolências às famílias das vítimas e anunciou que o governo vai fornecer 200.000 rúpias (cerca de R$ 10.557,64) para a família de cada vítima do incêndio e 50.000 rúpias (aproximadamente R$ 2.639,34) para cada pessoa que ficou ferida no incidente.