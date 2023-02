Entenda o fortíssimo terremoto na Turquia, que gerou 40 réplicas e um 2º terremoto

Turquia se encontra em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo e este é o maior abalo sísmico no país desde 1999

MUHAMMAD HAJ KADOUR / AFP Moradores procuram vítimas e sobreviventes nos escombros de prédios desabados com ajuda de escavadeiras



Na madrugada desta segunda-feira, 6, um terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria deixando mais de 1,9 mil mortos e milhares de feridos. O impacto do tremor foi tão grande que reverberações foram sentidas na Groenlândia. O tremor foi sentido às 4h17 do horário local (22h17 de domingo, no horário de Brasília) e ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O epicentro foi localizado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia, a cerca de 60 km da fronteira com a Síria. Um novo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região às 13h24 (7h24 no horário de Brasília), quatro quilômetros a sudeste da cidade de Ekinozu, de acordo com o USGS. Também houve cerca de 50 tremores secundários. Os tremores do terremoto foram sentidos até na Groenlândia, de acordo com o Instituto Geológico Dinamarquês. Devido ao horário do terremoto, de madrugada, a maioria das pessoas estava dormindo em suas casas.

Por questões de segurança, o gás foi cortado em toda a região, devido a tremores secundários que poderiam gerar explosões. O Curdistão iraquiano informou que suspenderá as exportações de petróleo através da Turquia como precaução. Este é o maior terremoto na Turquia desde 17 de agosto de 1999, que causou 17.000 mortes, mil delas em Istambul. Segundo o vice-presidente turco, Fuat Oktay, pelo menos três dos aeroportos da zona afetada, Hatay, Maras e Gaziantep, foram fechados ao tráfego. A neve e as tempestades que atingiram a região impediram a circulação em outros aeroportos, incluindo o de Diyarbakir, constatou a AFP. O terremoto provocou cenas de pânico. Muitos moradores saíram às ruas, apesar da chuva torrencial. A União Europeia (UE) e muitos de seus países-membros anunciaram o envio de ajuda e equipes de resgate. O mesmo foi feito por Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Índia e Ucrânia, além da Grécia, rival histórico da Turquia, que prometeu “disponibilizar todas as suas forças”, disse seu primeiro-ministro, Kyriákos Mitsotákis. A Turquia está localizada em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Especialistas alertam há muito tempo que um grande terremoto poderia devastar Istambul, que permitiu construções generalizadas sem precauções. Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu Elazig em janeiro de 2020, matando mais de 40 pessoas. Em outubro desse mesmo ano, outro de magnitude 7,0 sacudiu o Mar Egeu, deixando 114 mortos e mais de mil feridos.

*Com informações da agência AFP