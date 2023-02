Vídeos mostram edifícios desabando e carros sendo esmagados por terremoto na Turquia e na Síria; assista

Tremor de magnitude 7,8 atingiu os dois países nesta segunda-feira, 6, e matou mais de 1,9 mil pessoas; o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou que pelo menos 2.818 prédios desabaram

ILYAS AKENGIN / AFP Pessoas procuram sobreviventes nos escombros em Diyarbakir



Vídeos publicados nas redes sociais mostram prédios desabando e carros sendo amassados após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira, 6, e matou mais de 2.300 pessoas. Em um deles, um repórter do canal turco A Haber precisou sair correndo enquanto fazia uma reportagem ao vivo. O presidente Recep Tayyip Erdogan, informou que pelo menos 2.818 prédios desabaram. Na Síria, de acordo com os capacetes brancos, mais de 133 prédios desabaram completamente e 272 parcialmente, além dos milhares que ficaram rachados no noroeste do país. Na Turquia, onde foi registrado o epicentro do terremoto, pelo menos 1.121 pessoas morreram, de acordo com o último balanço informado pelo órgão público de gestão de catástrofes. Quase 5.400 ficaram feridas. Na vizinha Síria, o terremoto provocou ao menos 783 mortes e 2.280 feridos. O Ministério da Saúde relatou 403 pessoas mortas e 1.284 feridas em áreas controladas pelo governo desse país devastado pela guerra. O tremor foi sentido às 4h17 (22h17 de domingo, no horário de Brasília), a uma profundidade de 17,9 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Um novo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região às 13h24 (7h24 no horário de Brasília), quatro quilômetros a sudeste da cidade de Ekinozu. Também houve cerca de 50 tremores secundários, de acordo com a Ancara. Os tremores do terremoto foram sentidos até na Groenlândia, informou o Instituto Geológico Dinamarquês.

🇹🇷 Prédio de sete andares desaba após a Turquia ser atingida por um segundo terremoto. Nas últimas horas, o país foi atingido por terremotos de 7,8 e 7,5 graus de magnitude. pic.twitter.com/nltwPwYRyI — Eixo Político (@eixopolitico) February 6, 2023

El terremoto más poderoso en casi un siglo sacudió Turquía y Siria la madrugada del lunes, matando a más de 1400 personas mientras dormían, derribando edificios y provocando temblores que se sintieron en lugares tan lejanos como Groenlandia. pic.twitter.com/9MLpb2lE0p — (((LaVerdadOfende ن (@verdadesofenden) February 6, 2023

Se que es muy temprano para publicar estas cosas, pero anoche simplemente no pude dormir pensando en Turquía y los países afectados por el terremoto. Aquí uno hizo meme del temblor de 5.3😫 mientras miren, casi 2 minutos temblando en 🇹🇷 y sus réplicas fueron de gran magnitud🙏🏼 https://t.co/u1Fv4aRXhM — Jhaifa 🌻 (@jhaifaherreram) February 6, 2023

MILES DE HERIDOS Y MUERTOS

🇸🇾TURQUÍA Y SIRIA 🇹🇷

En completa devastación tras el sismo de 7.8 y 7.5 así lucen las calles después de los dos terremotos… 😳😉#Turquia #Terremoto #Sismo #Noticias #earthquake #Siria pic.twitter.com/ZXxTH7M4Ic — Centro Noticias Oaxaca (@CentroNoticiasO) February 6, 2023

Prédios continuam desabando na província síria de Aleppo, como resultado do devastador terremoto que atingiu a cidade na madrugada de hoje *MM* pic.twitter.com/L7Dxj4wpqQ — Ação e Reação (@reacao_acao) February 6, 2023