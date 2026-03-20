Entenda o impacto do orçamento militar dos EUA e quais empresas mais lucram com a venda de armas

Com gastos na casa das centenas de bilhões de dólares, gigantes da defesa e novas empresas de tecnologia disputam a hegemonia de um mercado impulsionado por tensões globais

Photo by Pedro Pardo / AFP) Militares patrulhando



O governo dos Estados Unidos opera o maior orçamento militar do mundo, fixado em cerca de US$ 895 bilhões para o ano fiscal de 2025. Grande parte desse montante não fica restrita aos quartéis, mas alimenta um complexo industrial formado por corporações privadas que desenvolvem e fabricam desde munições básicas até caças furtivos e sistemas de inteligência artificial. Com o agravamento de conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, aliados à corrida tecnológica contra a China, a demanda por equipamentos bélicos disparou. Isso fez com que as vendas de armas das cem maiores empresas do setor atingissem o recorde de US$ 679 bilhões em 2024, com as companhias americanas concentrando quase metade desse faturamento global.

O que é e como se estrutura o orçamento de defesa americano

O orçamento militar dos Estados Unidos é a parcela anual do tesouro federal destinada ao Departamento de Defesa (DoD) e a programas de segurança nacional. Ele cobre despesas operacionais, salários de militares, infraestrutura de bases e, de forma expressiva, a aquisição de novas tecnologias e armamentos.

Diferente de países onde o Estado detém as fábricas de armas, o governo americano atua como o principal cliente de uma rede de empreiteiras privadas. Esse modelo fomenta a inovação, mas também gerou uma forte concentração de mercado ao longo das décadas. Atualmente, um oligopólio formado por cinco grandes conglomerados absorve a maior fatia dos contratos federais, ditando o ritmo da produção bélica e mantendo uma forte influência sobre a economia de defesa do país.

A dinâmica dos contratos militares na prática

A transformação de verba pública em poderio militar segue um ciclo rigoroso de contratações públicas, que vai da identificação de uma ameaça até o envio de armas para o campo de batalha. O Departamento de Defesa estrutura esse fluxo em três fases principais.

1. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico

Antes de uma arma ser produzida em massa, o governo financia programas de pesquisa para criar soluções diante de novas demandas táticas. As empresas competem por contratos de design e prototipagem, envolvendo tecnologias de ponta como mísseis hipersônicos, radares avançados e softwares de guerra eletrônica.

2. Fabricação e escalonamento industrial

Uma vez aprovado o protótipo, o governo assina contratos de aquisição para produção em larga escala. É nesta etapa que as montadoras ativam suas cadeias de suprimentos globais. O processo enfrenta desafios crônicos, como a escassez de mão de obra especializada e gargalos na obtenção de componentes essenciais, o que frequentemente resulta em atrasos de entrega e reajustes bilionários de custos para o pagador de impostos.

3. Manutenção e modernização de frota

A venda do equipamento representa apenas o estágio inicial do fluxo de caixa para as gigantes da defesa. Contratos de suporte logístico, atualização de software e manutenção de maquinário pesado garantem receitas contínuas por décadas após a entrega das plataformas militares originais.

As corporações que dominam o mercado bélico global

A supremacia industrial militar dos Estados Unidos é sustentada por um grupo restrito de fabricantes tradicionais, que agora começam a dividir espaço com empresas de tecnologia aplicada. As líderes históricas do setor incluem:

Lockheed Martin: A maior fabricante de armas do planeta, responsável pelo caça F-35 e pelos sistemas de defesa antimísseis THAAD. Quase toda a sua receita, que supera a marca de US$ 68 bilhões anuais em vendas militares, provém de contratos diretos com o governo americano ou exportações aprovadas por Washington.

RTX (antiga Raytheon Technologies): Principal fabricante mundial de mísseis, incluindo os sistemas Patriot e Tomahawk, essenciais na defesa antiaérea moderna em zonas de conflito.

Northrop Grumman: Especializada em tecnologias furtivas e aeroespaciais, é a fabricante do bombardeiro invisível a radares B-21 Raider e de sistemas avançados de cibersegurança e vigilância.

General Dynamics: Focada em poderio terrestre e naval, produz os tanques M1 Abrams, essenciais para as forças terrestres, e lidera a construção de submarinos nucleares da classe Virginia.

Boeing: Apesar da crise na aviação civil, a companhia possui uma divisão militar altamente lucrativa que fornece helicópteros Apache, caças F-15 e drones de longo alcance para o Pentágono.

Paralelamente, a busca militar por sistemas autônomos e arquitetura em nuvem abriu as portas do orçamento federal para novos competidores. Empresas como SpaceX, Palantir e Anduril vêm garantindo contratos expressivos para fornecer conectividade via satélite, análise de dados de inteligência artificial e veículos não tripulados mais baratos e descartáveis.

Perguntas frequentes sobre o financiamento militar

Qual é a origem do dinheiro que financia a indústria de defesa dos Estados Unidos?

Os recursos são provenientes da arrecadação de impostos federais e da emissão de dívida pública americana. O Congresso dos Estados Unidos debate e aprova anualmente o orçamento de defesa, autorizando legalmente o Pentágono a assinar contratos de compra e desenvolvimento de tecnologia com a iniciativa privada.

Por que os gastos militares continuam aumentando ano após ano?

O crescimento é tracionado por um ambiente geopolítico altamente volátil. O aumento das tensões com a China no Indo-Pacífico, a necessidade de repor os estoques de munição e armamentos enviados para a Ucrânia e as operações militares estendidas no Oriente Médio forçam os países ocidentais a investir pesadamente na expansão de seus arsenais.

Empresas estrangeiras podem vender armas para o governo americano?

Sim, mas com restrições severas. O Departamento de Defesa prioriza fortemente a base industrial doméstica por questões de segurança e independência nacional. Quando empresas aliadas, como a britânica BAE Systems, vencem contratos nos Estados Unidos, elas operam por meio de subsidiárias americanas locais, sujeitas a rígidos controles de confidencialidade e auditoria.

A relação intrínseca entre o orçamento federal e o setor de defesa consolidou uma indústria altamente lucrativa, parcialmente blindada contra as flutuações econômicas comuns aos mercados civis. A garantia de contratos de longo prazo oferece uma previsibilidade financeira que atrai investidores institucionais e impulsiona as ações do setor militar nas principais bolsas de valores.

Contudo, a dependência desse modelo altamente concentrado expõe fragilidades estruturais na capacidade de resposta militar. As linhas de produção atuais enfrentam dificuldades operacionais reais para escalar a fabricação de munições básicas e sistemas complexos em um ritmo que acompanhe as exigências de um conflito ativo. O cenário aponta para uma modernização forçada, onde as gigantes tradicionais precisarão absorver inovações em inteligência artificial e manufatura ágil com a mesma velocidade das startups de tecnologia de ponta.