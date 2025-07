Entenda os impactos econômicos do aumento da tarifa de 50% impostas por Trump ao Brasil

O setor exportador deverá ser penalizado, com perda da atividade econômica, principalmente aquele ligado à petroquímica, agronegócio, aeronaves e aço; hoje, as exportações para os EUA representam 2% do PIB

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL A nova alíquota, anunciada por Trump, vale para o dia 1º de agosto de 2025



O presidente dos EUA, Donald Trump, elevou as tarifas protecionistas contra o Brasil para 50%. A nova alíquota vale para o dia 1º de agosto de 2025. Se concretizado, o setor exportador deverá ser penalizado, com perda da atividade econômica, principalmente aquele ligado à petroquímica, agronegócio, fabricação de aeronaves e aço. Hoje, as exportações para os EUA representam cerca de 2% do PIB. Como o setor exportador venderá menos para os EUA, poderá ocorrer uma alta do dólar – já em curso -, decorrente da menor oferta da moeda americana no país. A elevação do dólar traz impactos inflacionários.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se o Brasil reagir com tarifas recíprocas, a inflação deverá se elevar ainda mais, por conta do encarecimento das importações, levando a aumento de custos ao longo da cadeia produtiva, que poderão ser repassados ao consumidor final. Diante desses impactos prejudiciais à população brasileira, é fundamental que o governo vá para a mesa de negociação a fim de não escalar a situação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.