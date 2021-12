Equador confirma primeiro caso da variante Ômicron no país

Diagnóstico positivo para a nova cepa do coronavírus pertence a um homem que chegou a Quito na semana passada após viagem a trabalho na África do Sul

Idrees Mohammed/EPA/EFE - 03/12/2021 Até o momento, a variante Ômicron já foi detectada em 75 países, com 8.826 casos confirmados



O Ministério da Saúde do Equador confirmou o primeiro registro da variante Ômicron da Covid-19 no país. O diagnóstico anunciado nesta terça-feira, 14, pertence a um homem, de 48 anos, que chegou da África do Sul, em voo que fez escala no Panamá. O paciente está isolado e apresentada sintomas leves da doença. Segundo a ministra da Saúde equatoriana, Ximena Garzón, ele e dois companheiros que estavam no mesmo voo estão vacinados e cumprem quarentena. Após o resultado positivo para a nova cepa, confirmado pelo sequenciamento genômico, o Ministério da Saúde estabeleceu um plano de vigilância para os 150 passageiros do voo Panamá-Quito. “Sabíamos que era uma questão de tempo, porque as variantes do vírus SARS-CoV-2 viajam com velocidade inimaginável”, disse Garzón. Até o momento, a variante Ômicron já foi detectada em 75 países, com 8.826 casos confirmados.

*Com EFE