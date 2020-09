Equipe de resgate descarta possibilidade de achar sobreviventes nos escombros de Beirute

Cães farejadores e equipamentos detectaram respiração no local, mas ninguém foi encontrado após três dias de buscas

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Equipe chilena de buscas tinha a esperança de encontrar vida nos escombros no Líbano



A equipe de resgate do Chile, que viajou ao Líbano para auxiliar na busca de corpos após a explosão no porto de Beirute no início do mês passado, descartou definitivamente que haja sinais de vida nos escombros de um prédio onde, há alguns dias, eles acreditaram ter detectado uma pessoa respirando. O chefe do grupo de voluntários, Francisco Lermanda, explicou que os sinais percebidos pela equipe eram de outra equipe de resgate, que naquele momento estavam também dentro do prédio que desmoronou.

Os técnicos usaram um scanner de temperatura e ruído para investigar os sinais identificados por um cão farejador, e consideraram a possibilidade de haver dois corpos com pulsações muito fracas e uma respiração em um deles, então eles começaram a escavar três túneis para chegar ao local onde as pessoas poderiam estar.

O terremoto no Haiti, em 2010, onde uma pessoa foi encontrada viva após 28 dias presas nos escombros, abriu precedente para que a equipe tivesse esperanças. Porém, após três dias de trabalho, eles descartaram a possibilidade de encontrar alguém vivo no local. Ao menos três pessoas ainda estão desaparecidas por conta da tragédia que abalou o Líbano, quando 2,75 mil toneladas de nitrato de amônio explodiram no porto de Beirute, causando danos em vários bairros nos arredores.

Até o momento, 191 óbitos foram confirmados e mais de 6,5 mil pessoas ficaram feridas. Outras 300 mil pessoas estão ficaram desabrigadas.

* Com EFE