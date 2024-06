Equipes de resgate salvam 28 pessoas presas em brinquedo de parque centenário nos EUA

Apesar do susto, ninguém ficou ferido; o parque foi inaugurado a primeira vez em 1905 e a atração ‘AtmosFEAR’ nunca havia tido problema

Equipes de resgate em Oregon, nos Estados Unidos, tiveram que intervir para salvar 28 pessoas que ficaram presas de cabeça para baixo em um brinquedo de um parque de diversões centenário. O incidente ocorreu na última sexta-feira (14) e mobilizou o Corpo de Bombeiros local, que trabalhou em conjunto com engenheiros do Oaks Park para resolver a situação. Após cerca de meia hora, todos os passageiros foram resgatados com segurança. O brinquedo em questão, conhecido como AtmosFEAR, é uma atração que balança os passageiros de cabeça para baixo. Apesar do susto, todos foram retirados do local e passaram por avaliação médica, sem relatos de feridos. Apenas um dos passageiros, com condição médica pré-existente, foi encaminhado para um hospital para avaliação adicional, conforme comunicado do parque divulgado nas redes sociais. Chris Ryan e sua esposa estavam no parque comemorando o aniversário dele quando se depararam com a situação. Após decidirem não embarcar no brinquedo parado, foram surpreendidos com o anúncio de evacuação do parque. As equipes de emergência foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, conseguindo resolver a situação e retornar o brinquedo à posição normal. O AtmosFEAR está em operação desde 2021 e nunca havia apresentado problemas anteriormente. No entanto, o parque decidiu fechar a atração temporariamente para investigar a causa da paralisação. Em nota, o parque agradeceu aos socorristas e visitantes que seguiram as instruções durante o incidente, garantindo um desfecho positivo. O Oaks Park, inaugurado em 1905, é conhecido por combinar emoções modernas com o charme do início do século, encantando gerações de habitantes locais.

