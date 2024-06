Kate Middleton aparece em público pela primeira vez após diagnóstico de câncer

Princesa de Gales não fazia uma aparição pública desde o Natal de 2023

A princesa de Gales, Kate Middleton, apareceu neste sábado (15), pela primeira vez em público desde que foi diagnosticada com câncer, a bordo de uma carruagem com seus três filhos no desfile de comemoração do aniversário oficial do rei Charles III. Esta é a primeira vez que a princesa é vista em público depois de anunciar, em 22 de março, que está sendo tratada com quimioterapia para um câncer contra o qual está fazendo “bons progressos”, segundo disse ela mesma, ontem, em uma mensagem escrita. Kate, que se mostrou sorridente em vários trechos da viagem, acenou para que as pessoas que enfrentaram a chuva hoje em Londres se reunissem em torno da avenida The Mall, que leva ao Palácio de Buckingham. A princesa usou um vestido branco da estilista Jenny Packham, com um chapéu preto e branco de Philip Treacy e o broche do regimento da Guarda Irlandesa, da qual é coronel. Pouco depois das 10h45 (horário local, 6h45 de Brasília), a carruagem que transportava o rei Charles e a Rainha Camilla saiu de Buckingham e poucos momentos depois a carruagem preta que transportava a princesa de Gales deixou o mesmo local com seus três filhos, George, Charlotte e Louis.

O marido de Kate Middleton, William, estava a cavalo com seus tios, a princesa real, Anne, e o duque de Edimburgo, Edward, atrás da carruagem do rei e na frente da de sua esposa e filhos.

Quinze minutos depois, a delegação real chegou à área de Whitehall, onde todos os anos se realiza o desfile militar que celebra o aniversário oficial do rei (embora o aniversário real seja em novembro).

Está previsto que Kate apareça na varanda de Buckingham para participar da tradicional saudação da família real que encerrará as celebrações.

Em sua mensagem divulgada ontem pelo Palácio de Kensington – sua residência oficial – junto com uma foto recente, a princesa disse que está fazendo “bons progressos”, mas que ainda não está “fora de perigo” e que seu tratamento quimioterápico continuará nos próximos meses.

Além disso, esperava poder estar presente em mais algumas atividades públicas neste verão europeu, embora tenha pedido tempo e espaço para se recuperar totalmente.

*Com informações da EFE

Publicado por Tamyres Sbrile