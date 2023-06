Equipes detectam ‘ruídos subaquáticos’ durante buscas por ‘submarino do Titanic’

Aviões canadenses também teriam registrados batidas em áreas de buscas; veículo está desaparecido desde o domingo, 18, e está com cinco pessoas a bordo

OCEANGATE / AFP Anúncio da detecção de ruídos foi o sinal mais esperançoso do resgate das cinco pessoas que estão a bordo do Titan



Equipes de busca que procuram o submersível com cinco pessoas perto dos destroços do Titanic detectaram “ruídos subaquáticos” na área das buscas. O anúncio foi feito pela Guarda Costeira dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 21, quando faltam menos de 24 horas de oxigênio dentro do veículo. “Aviões canadenses P-3 detectaram ruídos subaquáticos na área de busca. Como resultado, as operações de um ROV foram realocadas na tentativa de explorar a origem dos ruídos”, escreveu o primeiro distrito da Guarda Costeira nas redes sociais. ROV são uma denominação para veículos operados de maneira remota. No entanto, as buscas ainda não tiveram resultados positivos. A revista Rolling Stones divulgou que um avião canadense que está atuando nas buscas detectou batidas na região a cada 30 minutos. Horas depois, um sonar adicional foi ativado e também detectou as batidas. Além dessas batidas, foram detectados sinais acústicos que ajudarão a direcionar as buscas, afirmou a CNN, que teve acesso a um documento do governo americano. Até o momento, o anúncio da detecção de ruídos foi o sinal mais esperançoso do resgate das cinco pessoas que estão a bordo do Titan. O contato com o submersível de 6,5 metros de comprimento foi pedido no domingo, quase duas horas após começar a ida em direção aos restos do Titanic.

*Com informações da AFP