Erdogan, presidente da Turquia, cancela compromissos pelo terceiro dia seguido após passar mal ao vivo

Ministério da saúde afirmou que o chefe de Estado está com uma infecção gastrointestinal; cancelamentos alimentaram inúmeros rumores sobre seu estado de saúde do líder a dias das eleições

Adem ALTAN / AFP Recep Tayyip Erdogan passou mal ao vivo durante entrevista em um programa de TV



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cancelou pelo terceiro dia consecutivo os compromissos após passar mal ao vivo na última terça-feira, 25, durante uma entrevista a um canal de televisão, que precisou ser interrompida prontamente. Segundo o ministério da saúde, o líder está com uma infecção gastrointestinal, e precisou cancelar os compromissos de quarta e quinta, contudo, nesta sexta ele voltou a se ausentar dos compromissos oficiais. Ele deveria ter comparecido presencialmente na inauguração de uma ponte e a um comício político na cidade de Adana, no sul do país. Como não foi possível, ele participou por videoconferência, igual o registrado na quinta-feira, 27. Os cancelamentos alimentaram inúmeros rumores sobre seu estado de saúde nas redes sociais, que foram desmentidos pelo diretor de comunicação da Presidência turca, Fahrettin Alttin: “rejeitamos categoricamente todas essas informações infundadas”. As eleições presidenciais em 14 de maio prometem ser difíceis para Erdogan, que está no poder há 20 anos, mas tem siso amplamente criticado pela gestão durante os terremotos que abalaram o sudeste da Turquia no início de fevereiro. As pesquisas apontam que seu principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu, possui ligeira vantagem na disputa, pondo em risco seu plano de buscar um terceiro mandato presidencial. A oposição apresentou uma frente unida de seis partidos.