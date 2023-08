Erro de comando faz Nasa perder contato com sonda espacial em operação há cerca de 50 anos

Voyader 2 está a mais de 19 bilhões de quilômetros de distância; agência espacial tenta localizá-la por meio da sua enorme antena parabólica em Canberra

Reprodução/Nasa Sonda espacial Voyader 2



Após um erro de comando, a Nasa perdeu o contato com a sonda espacial Voyager 2, informou a agência na segunda-feira, 31. Segundo o comunicado, há mais de uma semana, controladores de voo enviaram acidentalmente um comando errado inclinando sua antena para longe da Terra. Apesar da mudança ter sido de apenas 2%, foi o suficiente para cessar as comunicações e fazer com que a Voyager 2 ficasse sem contato com as antenas da rede Deep Space Network (DSN). Assim, os dados enviados pelos controladores de solo para a sonda e os que a sonda envia para Terra não são recebidos por nenhum dos lados. Mesmo com possibilidades remotas de encontrar a Voyager, uma vez que ela está a mais de 19 bilhões de quilômetros de distância e seus sinais demoram 18 horas para chegar à Terra, a Nasa tenta localizá-la por meio da sua enorme antena parabólica em Canberra, que está atenta a qualquer movimentação da sonda perdida. Segundo a agência espacial, a Voyager, que está em operação desde 1977, deve redefinir sua orientação por conta própria e reposicionar sua antena para estabelecer contato com a Terra. Ela é programada para redefinir sua orientação várias vezes por ano, garantindo a comunicação da antena com a base de operações da Nasa. Essa autonomia é o que faz com que os pesquisadores estejam confiantes de que o problema será resolvido. O príoximo ajuste automático está marcado para 15 de outubro.