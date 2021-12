Erupção de vulcão na Indonésia deixa ao menos 14 mortos e 56 feridos

Pelo menos sete pessoas ainda estão desaparecidas; equipes de resgate acreditam que há sobreviventes

JUNI KRISWANTO / AFP Erupção de vulcão na Indonésia deixou 14 mortos e dezenas de feridos



A erupção do vulcão Semeru, no leste da ilha de Java, na Indonésia, deixou ao menos 14 mortos e dezenas de feridos neste sábado, 4. Segundo o porta-voz da agência de resgate, Abdul Muhari, o incidente deixou 56 feridos, 41 deles com queimaduras. Pelo menos sete pessoas ainda estão desaparecidas, das quais duas podem estar vivas, disse o porta-voz da polícia de Lumajang, Adi Hendro. “Há sinais de vida, como luzes, que podem estar vindo de seus telefones celulares. Mas não podemos chegar até elas porque o terreno ainda está muito quente. Também precisamos garantir a segurança das nossas equipes”, explicou. As operações de busca foram temporariamente suspensas na parte da manhã deste domingo, 5, devido a nuvens de cinzas. Cerca de doze pessoas que ficaram presas em uma mina por conta do ocorrido foram resgatadas. Algumas casas e carros ficaram completamente enterrados e cerca de 900 pessoas tiveram que passar a noite em abrigos. Além disso, a erupção destruiu pelo menos uma ponte em Lumajang, dificultando o trabalho das equipes de resgate.

As autoridades pediram aos residentes que não se aproximem a menos de 5 km da cratera por causa do ar saturado de poeira de cinzas na área. O Monte Semeru, o pico mais alto de Java, chega a 3.676 metros. Sua última grande erupção foi em dezembro de 2020, causando a fuga de milhares de pessoas e cobrindo aldeias inteiras. Desde esse episódio, as autoridades mantiveram o nível de alerta do vulcão no segundo nível mais alto. A Indonésia fica no “Círculo de Fogo” do Pacífico, onde o encontro das placas continentais causa alta atividade sísmica. Este arquipélago do Sudeste Asiático tem quase 130 vulcões ativos em seu território. No final de 2018, a erupção de um vulcão entre as ilhas de Java e Sumatra causou um terremoto subaquático e um tsunami, matando quase 400 pessoas.

*Com informações da AFP