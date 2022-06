Erupção de vulcão nas Filipinas gera evacuação e nuvem de cinzas invade municípios

Autoridades locais proibiram o acesso em um raio de quatro quilômetros em torno do vulcão, pois pode haver novos lançamentos

SHARBYN SAYAT / AFP Vulcão Bulusan, nas Filipinas, entrou em erupção neste domingo, 5



Um vulcão no leste das Filipinas entrou em erupção neste domingo, 5, e foi necessária a evacuação das localidades nos arredores da montanha diante da chegada de cinzas. As autoridades locais alertam que podem haver novos lançamentos. A erupção do vulcão Bulusan, na província de Sorsogon, durou cerca de 17 minutos e a coluna de fumaça chegou a pelo menos um quilômetro de altura, segundo o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas. Com isso, foi ativado o nível de alerta um, de uma escala de cinco, que corresponde a “perturbações de baixo nível”. “Houve uma erupção freática no vulcão Bulusan, causada pela ebulição de água sob a cratera”, explicou o responsável do Instituto, Renato Solidum, para uma rádio local.

As cinzas afetaram dois municípios em Sorsogon, que fica a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital das Filipinas, Manila. A visibilidade em dois vilarejos da região de Juban ficou reduzida a “zero” e árvores, casas e estradas ficaram cobertas por uma grossa camada de cinzas. “Estamos evacuando a região, mas nossas prioridades são as pessoas idosas e as que sofrem de asma”, disse o responsável da equipe de emergências, Dennis Despabiladeras. As autoridades reforçaram aos moradores que está proibido o acesso em um raio de quatro quilômetros em torno do vulcão e pediram que mantenham a vigilância para possíveis deslizamentos de terra e chuvas. Não há informações sobre feridos

Um grupo de 14 excursionistas e um guia local se encontravam a 1.565 metros de altitude, no meio da montanha, e não perceberam que uma nuvem de cinzas se elevava pela outra vertente do vulcão, contou Leo Ferreras, oficial de defesa civil da localidade de Barcelona. “[Os excursionistas] retornaram sãos e salvos”, acrescentou. O aeroporto de Manila assinalou que nenhum voo havia sido afetado pela erupção até o momento. As Filipinas estão localizadas sobre o “Anel de Fogo do Pacífico”, uma área de grande atividade sísmica, e o arquipélago conta com cerca de 20 vulcões ativos. O vulcão Bulusan já registrou dezenas de erupções em 2016 e 2017.

*Com Agence France-Presse.