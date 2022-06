Tiroteio na Filadélfia deixa três mortos e onze feridos

Até o momento, ninguém foi preso pela polícia, que encontrou duas armas no local do crime; causas do episódio ainda não foram esclarecidas

Reprodução/Twitter @SharifaJackson Polícia disse que tiroteio começou no meio da multidão



Um tiroteio em uma rua da Filadélfia, nos Estados Unidos, deixou pelo menos três mortos e 11 feridos. O episódio aconteceu no sábado, 4, e as informações foram confirmadas pela polícia local. “Sabemos que catorze pessoas foram baleadas e levadas para hospitais. Três desses indivíduos, dois homens e uma mulher, foram declarados mortos depois de chegarem aos hospitais com vários ferimentos a bala”, afirmou o inspetor da polícia aos repórteres. Os agentes da polícia informaram que observaram “várias pessoas atirando no meio de uma multidão”. “Havia centenas de pessoas festejando na South Street, como acontece todo fim de semana, quando o tiroteio começou”, continuou o inspetor. As forças de segurança atiraram contra um dos agressores, mas a polícia não soube informar se ele foi atingido. Até o momento, ninguém foi preso segundo a mídia local. Duas armas foram encontradas no local e os policiais aguardam para revisar as imagens das câmeras de segurança das lojas da área.

*Com informações da AFP