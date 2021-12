Espanha registra primeiro caso de transmissão comunitária da variante Ômicron

País europeu já havia registrado dois casos da nova cepa em pessoas que estiveram na África do Sul, onde a nova variante foi detectada

EFE/ Mariscal Caso da variante foi detectado na região de Madrid, capital espanhola



A Espanha registrou seu terceiro caso da variante Ômicron do novo coronavírus, sendo que este foi o primeiro caso de transmissão comunitária no país. O teste positivo foi registrado na região de Madrid e o infectado é um homem de 62 anos que apresentou sintomas leves. Segundo as autoridades de saúde da região, ele está vacinado com duas doses do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca. Ainda de acordo com as autoridades, o infectado não tem antecedentes e viagem ou contato com pessoas que estiveram em países onde a variante foi encontrada. Após a confirmação da infecção, ele começou a cumprir isolamento, assim como os familiares próximos. As autoridades de Madrid também estão monitorando outros dois casos suspeitos, sendo que as duas pessoas apresentaram sintomas leves e não possuem antecedentes de viagem. Nos dois casos da variante detectados anteriormente, os infectados estiveram na África do Sul.

*Com informações da EFE