Espanha sacrifica mais de 850 vacas que passaram 2 meses confinadas em navio

Os animais deveriam ser vendidos para a Turquia, mas foram rejeitados devido a uma preocupação com o vírus da língua azul, que não infecta seres humanos

EFE/ David Arquimbau Sintes Os animais criados na Espanha seriam vendidos como gado de corte à Turquia, mas acabaram passando 2 meses vagando em um navio libanês



A Espanha mandou sacrificar mais de 850 vacas que começaram a ser abatidas no último sábado, 6. Os animais, que seriam vendidos para a Turquia como gado de corte, deixaram o porto espanhol de Cartagena em dezembro. No entanto, as autoridades turcas não permitiram a entrada do rebanho temendo que as vacas estivessem contaminadas pelo vírus da língua azul, que é transmitida por insetos, mas não infecta os seres humanos. Como outros países também não quiserem a carga, o navio acabou então retornando à Cartagena no dia 22 de fevereiro. As autoridades espanholas começaram a fazer testes para identificar se os animais de fato estavam doentes, mas não os tiraram do navio enquanto esperavam o resultado dos testes.

Por fim, o relatório dos veterinários informa que algumas vacas estavam com a saúde debilitada após passarem dois meses confinadas, mas não deixa claro se elas estavam ou não com o vírus da língua azul. A decisão de abater o rebanho causou revolta entre grupos que defendem os direitos dos animais. O Tribunal de Madrid chegou a receber um recurso contra o sacrifício, mas acabou rejeitando-o. Em entrevista ao jornal espanhol El País, o Ministério da Agricultura da Espanha garantiu que as vacas estavam em bom estado de saúde e que foram feitas certificações antes do seu embarque no porto de Cartagena.