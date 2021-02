378 quilos de cocaína são apreendidos na Espanha em navio vindo do Brasil

A carga ilegal tinha como destino a cidade de Antuérpia, na Bélgica, e estava escondida dentro da caçamba de um caminhão

EFE A cocaína estava distribuída em tabletes e escondida em embalagens que as autoridades consideraram suspeitas



A Espanha apreendeu 378 quilos de cocaína no Porto de Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, nesta quarta-feira, 24. O Ministério do Interior afirma que a droga estava escondida dentro da caçamba de um caminhão, que por sua vez era transportado por um navio procedente de Santos, no Brasil, com destino à Antuérpia, na Bélgica. Ao realizarem a inspeção, as autoridades locais identificaram várias embalagens suspeitas contendo 356 tabletes de cocaína.

*Com informações da EFE