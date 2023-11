Espanha vota nesta quinta-feira a continuidade de Pedro Sánchez no poder em meio a protesto contra anistia catalã

Socialista está com vitória garantida graças ao apoio dos independentistas catalães em troca de uma polêmica lei; sociedade está dividida

Thomas COEX / AFP Manifestantes seguram cartazes de '(Primeiro Ministro) Pedro Sánchez traidor' durante um protesto convocado pela oposição de direita contra um projeto de anistia para pessoas envolvidas na tentativa fracassada de independência da Catalunha em 2017, na praça Puerta del Sol



O Parlamento da Espanha votará nesta quinta-feira, 16, a continuidade de Pedro Sánchez no poder. O presidente de governo espanhol será submetido a uma votação para formar um novo Executivo, com uma vitória garantida graças ao apoio dos independentistas catalães em troca de uma polêmica lei de anistia. O debate terá início na quarta-feira às 11h (8h no horário de Brasília), anunciou a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol. A votação acontece em meio a protestos. Centenas de milhares de pessoas se juntaram, neste domingo, 12, as manifestações convocados pela direita em toda a Espanha contra a anistia aos independentistas catalães, cujos votos são essenciais para a posse do líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente do Governo para os próximos quatro anos. “Venceremos esta batalha”, exclamou o líder dos conservadores espanhóis, Alberto Núñez Fejióo, durante o comício em Madri. Às vezes, manifestações convocadas pelo conservador Partido Popular (PP) em todas as capitais da província espanhola somaram, entre outros, o partido de extrema-direita Vox.

Após semanas de duras negociações, o socialista, no poder desde junho de 2018, conseguiu obter o apoio de diversos partidos políticos e garantiu a maioria absoluta necessária para ser empossado novamente como chefe de governo. Com o apoio da esquerda radical, com a qual governa há três anos, dos partidos basco e catalão e de um pequeno partido das Canárias, Sánchez, que ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de 23 de julho, contará com o “sim” de 179 dos 350 deputados do Congresso. Ele obteve o apoio crucial dos sete deputados do partido separatista catalão de Carles Puigdemont, em troca da tramitação em breve no Parlamento de uma lei de anistia para independentistas processados pelos tribunais, principalmente pelo seu envolvimento na tentativa de secessão da Catalunha em 2017. O acordo entre ambas as partes foi anunciado em Bruxelas, onde Puigdemont está instalado desde 2017 para evitar a Justiça espanhola.

Sociedade dividida

A lei de anistia, uma medida que divide profundamente a sociedade espanhola, terá que ser aprovada pelo Parlamento assim que Sánchez tomar posse. Apoiado no Parlamento por uma parte dos independentistas, Sánchez já perdoou em 2021 os nove líderes separatistas condenados à prisão pelo seu envolvimento na tentativa de secessão. No ano seguinte, a sua maioria reformou o Código Penal para eliminar o crime de sedição pelo qual foram condenados. Mas esta nova concessão, considerada por uma parte da sociedade espanhola como um ataque ao Estado de direito, aumentou a tensão no país. A direita e a extrema-direita acusam o socialista, que se opôs à anistia no passado, de estar disposto a tudo para permanecer no poder.

No domingo, centenas de milhares de pessoas protestaram contra a anistia em todo país, convocadas pelo Partido Popular (PP), principal partido da oposição de direita. Cerca de 80 mil pessoas, segundo fontes governamentais – mais de um milhão de acordo com os organizadores -, lotaram a Puerta del Sol e arredores no centro da capital espanhola. Alberto Núñez Fejióo, vencedor das eleições em julho, mas que fracassou duas vezes na tentativa de formar um governo, lembrou que seu partido foi o mais votado nas eleições de julho no país. O líder conservador questionou porque é que o partido socialista PSOE de Sánchez, presidente do Governo espanhol em exercício, tem “medo das urnas” para ir a novas eleições, já que “nunca antes na Espanha” governou o partido que perdeu as eleições, nas quais os socialistas foram os segundos mais votados.

“Não à anistia”, proclamou durante seu discurso, em referência ao perdão aos que são processados ​​pela Justiça desde 2012 por atividades relacionadas com o movimento independentista região na espanhola da Catalunha, acordado por Sánchez com as forças separatistas para apoiar sua posse. “Não nos calaremos até que haja eleições”, disse o líder do PP. Outros participantes foram mais longos, como a presidente do governo regional de Madri, a também conservadora Isabel Díaz Ayuso, a denunciadora de que Sánchez conduziuá a Espanha “a uma ditadura”, ou o líder do Vox, Santiago Abascal, que o acusou de dar ” um golpe de Estado” e mostrou seu apoio a uma greve para paralisar o país. “Sánchez traidor”, “Sánchez você quebra a nação e cria tensão”, “A Espanha não se vende, a Espanha se defende” ou “Sánchez renuncie, o povo não te admite” foram alguns dos slogans que foram lidos nas faixas e ouvidos durante as concentrações em diferentes cidades, como Barcelona, ​​Sevilha e Valência.

Os protestos foram os mais numerosos entre aqueles que decorrem há nove dias no país, em frente à sede do PSOE e convocados pelas redes sociais, ou que em alguns casos originaram incidentes que a direita atribuiu a uma minoria violenta que tenta interromper relações internacionais. No final do comício em Madri, muitos dos participantes marcharam até à sede socialista na capital espanhola, onde ontem à noite regressaram a ser detidos, incluindo alguns menores, e também feridos em incidentes em frente à sede do PSOE.

*Com informações das agências internacionais