Espectador morto durante comício de Trump é identificado

O espectador que morreu durante o atentado contra Donald Trump, neste sábado (13), na cidade de Butler, estado da Pensilvânia, foi identificado como Corey Comperatore, de 50 anos. Comperatore atuou anteriormente como chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township. No Facebook, a filha da vítima descreveu o momento como um pesadelo na vida real. A jovem contou que Corey se jogou em cima dela e da mãe para proteger as duas com o próprio corpo. “Ele literalmente nos amava a ponto de levar um tiro por nós”, relatou. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. O autor dos disparos foi morto pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. O FBI está investigando o caso como tentativa de assassinato. Após o atentado, o ex-presidente se pronunciou e mandou condolências para a família da vítima no comício.

