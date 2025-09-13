Esposa de Charlie Kirk promete continuar legado do ativista

Comentarista político foi morto na última quarta-feira (10) com um tiro no pescoço enquanto participava de um debate que ele promoveu diante de mais de mil pessoas na Universidade Utah Valley

Reprodução/Redes sociais 'O choro desta viúva ressoará em todo o mundo como um grito de guerra'



A esposa do comentarista político e ativista conservador americano Charlie Kirk, Erika, prometeu nesta sexta-feira (12) continuar com o legado do marido e fez uma advertência aos envolvidos no assassinato dele.

“Se antes pensavam que a missão do meu marido era poderosa, não têm ideia do que acabaram de desencadear em todo este país e neste mundo”, afirmou.

“Não têm ideia do fogo que acenderam dentro desta esposa. O choro desta viúva ressoará em todo o mundo como um grito de guerra. Para todos que nos ouvem nesta noite nos Estados Unidos: o movimento que meu marido construiu não morrerá”, declarou Erika em sua primeira aparição pública desde o assassinato de Charlie Kirk, de 31 anos, em um debate universitário no estado de Utah (EUA).

Diante da escrivaninha de seu marido, onde Kirk fazia suas transmissões em suas redes sociais, a esposa iniciou o discurso lamentando a morte dele, que era um grande aliado do presidente dos EUA, Donald Trump.

“Meu marido deu a vida por mim, por nossa nação, por nossos filhos. Mostrou o máximo e verdadeiro amor. Nunca, jamais, terei as palavras para descrever a perda que sinto em meu coração”, disse.

Erika agradeceu ao presidente americano, que tinha uma estreita amizade com o ativista conservador, assim como seu empenho em caçar o quanto antes os assassinos.

“Os malfeitores responsáveis pelo assassinato do meu marido não têm ideia do que fizeram. Mataram Charlie porque ele pregava uma mensagem de patriotismo, fé e do amor misericordioso de Deus. Todos deveriam saber disso”, frisou. Erika assegurou que a missão de seu marido “não terminará, nem por um instante”.

“Um dos maiores talentos de Charlie era sua capacidade, essa habilidade fenomenal para escolher grandes pessoas para que o seguissem. Sempre encontrava aqueles que podiam com qualquer contratempo, e era quase como se ele soubesse”, acrescentou.

Os Kirk eram casados desde maio de 2021, tiveram dois filhos e juntos lideraram causas e organizações de ativismo conservador-religioso no estado do Arizona. O ativista foi morto na última quarta-feira (10) com um tiro no pescoço enquanto participava de um debate que ele promoveu diante de mais de mil pessoas na Universidade Utah Valley.

