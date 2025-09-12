Agente de imigração dos EUA mata imigrante ilegal em fuga em Chicago

‘Um dos agentes do ICE foi atingido pelo carro e arrastado por uma distância específica; temendo por sua vida, o agente disparou sua arma’, disse o comunicado do Departamento de Segurança Nacional

Scott Olson/Getty Images/AFP Segundo autoridades, o homem 'jogou seu carro contra os agentes" durante uma abordagem de trânsito do ICE'



Um policial do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) matou um tiros um imigrante ilegal em Chicago nesta sexta-feira (12), depois que o homem o arrastou com seu carro enquanto tentava fugir, informaram as autoridades. Os incidentes violentos entre os agentes do ICE, que andam armados, e os imigrantes indocumentados são relativamente raros.

Segundo o Departamento de Segurança Nacional, o homem “jogou seu carro contra os agentes” durante uma abordagem de trânsito do ICE. “Um dos agentes do ICE foi atingido pelo carro e arrastado por uma distância específica. Temendo por sua vida, o agente disparou sua arma”, segundo o comunicado.

De acordo com as autoridades, o homem que se tentou deter era “um estrangeiro ilegal criminoso com antecedentes de direção imprudente” que havia entrado nos Estados Unidos “em dados e hora desconhecidas”. Chicago é uma das cidades na mira do governo Trump por sua condição de cidade sagrada. Suas autoridades se recusaram a colaborar com os planos de controle e deportação do mandatário republicano.

Trump reiterou nesta sexta-feira que sua intenção é enviar à Guarda Nacional para combater essa situação na maior cidade de Illinois, como parte de seus planos de enfrentar a violência criminosa nas grandes cidades do país, governadas majoritariamente por democratas.