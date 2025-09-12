Jovem Pan > Notícias > Mundo > Agente de imigração dos EUA mata imigrante ilegal em fuga em Chicago

Agente de imigração dos EUA mata imigrante ilegal em fuga em Chicago

‘Um dos agentes do ICE foi atingido pelo carro e arrastado por uma distância específica; temendo por sua vida, o agente disparou sua arma’, disse o comunicado do Departamento de Segurança Nacional

  • Por Jovem Pan
  • 12/09/2025 21h21 - Atualizado em 12/09/2025 21h23
  • BlueSky
Scott Olson/Getty Images/AFP Chicago Segundo autoridades, o homem 'jogou seu carro contra os agentes" durante uma abordagem de trânsito do ICE'

Um policial do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) matou um tiros um imigrante ilegal em Chicago nesta sexta-feira (12), depois que o homem o arrastou com seu carro enquanto tentava fugir, informaram as autoridades. Os incidentes violentos entre os agentes do ICE, que andam armados, e os imigrantes indocumentados são relativamente raros.

Segundo o Departamento de Segurança Nacional, o homem “jogou seu carro contra os agentes” durante uma abordagem de trânsito do ICE. “Um dos agentes do ICE foi atingido pelo carro e arrastado por uma distância específica. Temendo por sua vida, o agente disparou sua arma”, segundo o comunicado.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

De acordo com as autoridades, o homem que se tentou deter era “um estrangeiro ilegal criminoso com antecedentes de direção imprudente” que havia entrado nos Estados Unidos “em dados e hora desconhecidas”. Chicago é uma das cidades na mira do governo Trump por sua condição de cidade sagrada. Suas autoridades se recusaram a colaborar com os planos de controle e deportação do mandatário republicano.

Trump reiterou nesta sexta-feira que sua intenção é enviar à Guarda Nacional para combater essa situação na maior cidade de Illinois, como parte de seus planos de enfrentar a violência criminosa nas grandes cidades do país, governadas majoritariamente por democratas.

Leia também

Governador de Utah chama redes sociais de 'câncer' após assassinato de Charlie Kirk
Trump vai se reunir com primeiro-ministro do Catar após ataque de Israel
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >