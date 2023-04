Estacionamento desaba em Nova York e deixa ao menos um morto e cinco feridos

Autoridades locais disseram que existem mais pessoas feridas e presas sob os escombros

GERBER / AFP Bombeiros socorrem uma das vítimas do acidente em Lower Manhattan



Um estacionamento desabou nesta terça-feira, 18, na região da Lower Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, e deixou ao menos um morto e cinco feridos. De acordo com a CBS News, o segundo andar do local teria desabado. Autoridades locais, que acreditam em um colapso estrutural, disseram que existem mais pessoas feridas e presas sob os escombros. Os bombeiros trabalham junto a um cão robótico e e drones para procurar e resgatar as vítimas. O prefeito de Nova York, Eric Adams, foi informado sobre o acidente e foi até o local para avaliar os danos. Segundo ele, o prédio está “completamente instável”. Já John Esposito, chefe de operações de incêndio Corpo de Bombeiros, disse que aparentemente todas as pessoas foram localizadas. “Estamos tentando ver se podemos nos aproximar para garantir que não haja ninguém naqueles carros”, explicou.