Estados Unidos avaliam ataques a traficantes dentro da Venezuela, diz TV

Washington avalia que regime de Maduro não faz esforços para interromper fluxo de drogas para os EUA; Caracas realizou neste sábado (27) simulações de preparação para desastres naturais e conflitos armados

Federico Parra/AFP Governo Maduro indicou que está pronto para decretar um estado de “comoção exterior” caso o país seja agredido militarmente



Autoridades militares dos Estados Unidos estão avaliando opções de ataques contra traficantes de drogas na Venezuela, de acordo com fontes ouvidas pela NBC News. As ofensivas, que poderiam incluir ataques de drones a lideranças de cartéis e laboratórios, ainda não foram aprovadas pelo presidente Donald Trump e podem ocorrer nas próximas semanas. Segundo a emissora americana, a escalada militar decorre da percepção de Washington de que o governo de Nicolás Maduro não tem feito esforços suficientes para interromper o fluxo de drogas ilegais para os Estados Unidos.

Nas últimas semanas, tropas e navios americanos foram concentrados no litoral venezuelano, e três embarcações suspeitas de transporte de drogas foram destruídas, resultando em 14 mortos. Maduro classificou a presença militar americana no Caribe como uma “ameaça ilegal e imoral” e buscou retomar o diálogo com Washington, oferecendo cooperação para capturar líderes do cartel Tren de Aragua, considerado uma organização terrorista pelos EUA.

O ditador venezuelano, alvo de uma recompensa de US$ 50 milhões por parte de Washington, nega envolvimento com narcotráfico e acusa os Estados Unidos de tentarem retirá-lo do poder. Enquanto isso, a Venezuela realizou neste sábado (27) simulações de preparação para desastres naturais e conflitos armados, mobilizando civis e militares em todo o país.

Os exercícios incluíram evacuação de escolas, atendimento a emergências sísmicas e treinamento militar em quartéis, com o objetivo de preparar a população para qualquer eventualidade. Maduro indicou que está pronto para decretar um estado de “comoção exterior” caso o país seja agredido militarmente.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA