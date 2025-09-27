‘Não me importo’, diz Gustavo Petro após ter visto revogado pelos Estados Unidos

Decisão dos EUA ocorre após discurso do presidente da Colômbia em ato pró-Palestina em Nova York e amplia a tensão diplomática entre os dois países

Laura Jarriel/ONU/EFE O secretário-geral da ONU, António Guterres (d), cumprimenta o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, durante reunião na sede do organismo internacional, em Nova York



O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou neste sábado (27) os Estados Unidos de violarem o direito internacional após a revogação de seu visto. A decisão foi anunciada pelo governo americano um dia depois de o líder colombiano participar de uma manifestação pró-Palestina em Nova York, durante sua passagem pela Assembleia Geral da ONU. De acordo com o Departamento de Estado, Petro teria incitado violência ao pedir que soldados americanos desobedecessem ordens do presidente Donald Trump. “Revogaremos seu visto devido aos seus atos imprudentes e incendiários”, informou a chancelaria dos EUA em publicação na rede X.

Durante o protesto, Petro discursou em espanhol usando um megafone, no qual pediu a criação de uma “força armada mundial maior que a dos Estados Unidos” para libertar os palestinos. Em outra fala, apelou a militares americanos: “Não apontem seus fuzis contra a humanidade. Desobedeçam à ordem de Trump. Obedeçam à ordem da humanidade.”

Nas redes sociais, o presidente colombiano minimizou a medida. “Cheguei a Bogotá e descobri que não tenho mais visto para os EUA. Não me importo. Tenho cidadania europeia e me considero uma pessoa livre no mundo”, escreveu. Ele acrescentou que a revogação foi uma retaliação por denunciar o que classifica como genocídio em Gaza.

A decisão americana provocou reação no governo colombiano. O ministro do Interior, Armando Benedetti, afirmou que o visto deveria ter sido retirado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e não do presidente colombiano. “Estão revogando o visto dele porque foi um dos poucos presidentes na ONU que ousou denunciar o genocídio contra a Palestina”, declarou. Petro é um dos líderes mais críticos à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza. Desde 2024, a Colômbia não mantém relações diplomáticas com o governo de Benjamin Netanyahu e proibiu exportações de carvão ao país.

As tensões entre Bogotá e Washington já vinham crescendo desde a volta de Trump à Casa Branca. Neste ano, Petro bloqueou voos de deportação de imigrantes, provocando ameaças de sanções comerciais. Em julho, os dois países chegaram a chamar de volta seus embaixadores após acusações de tentativa de golpe. O último caso semelhante de revogação de visto de um presidente colombiano ocorreu em 1996, quando Ernesto Samper foi punido após denúncias de financiamento de campanha pelo cartel de Cali.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA