Estados Unidos classificam como ‘deplorável’ bombardeio em abrigo da ONU em Gaza

País reiterou a importância de proteger os civis durante o conflito entre Israel e o Hamas, que já passa dos 100 dias

AFP Palestinos estão entre os escombros de uma mesquita e edifícios que desabaram durante o bombardeio israelense ao redor da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza



Os Estados Unidos condenaram o bombardeio que resultou em nove mortes e 75 feridos em um abrigo da ONU (Organização das Nações Unidas) no sul da Faixa de Gaza, que abirgava 800 pessoas. O país reiterou a importância de proteger os civis durante o conflito entre Israel e o Hamas, que já passa dos 100 dias. Segundo o diretor de Gaza da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), dois projéteis de tanques atingiram um prédio que abrigava cerca de 800 pessoas em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. “Deploramos o ataque de hoje ao centro da ONU em Khan Yunis”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel. “Vocês me ouviram dizer isso antes, ouviram o secretário dizer isso antes, mas os civis devem ser protegidos, e a natureza protegida das instalações da ONU deve ser respeitada”, disse Patel aos jornalistas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pressionado sobre se os Estados Unidos estavam em contato com Israel sobre o ataque, Patel se recusou a entrar em detalhes da conversa. “Temos a intenção de continuar mantendo essas conversas com o governo israelense e trazer para a mesa essas situações muito difíceis e desafiadoras”, acrescentou. “Os trabalhadores humanitários devem ser protegidos para que possam continuar fornecendo a assistência humanitária necessária para salvar vidas civis”, afirmou o porta-voz. O Exército israelense afirmou na terça-feira que havia “cercado” Khan Yunis, a principal cidade do sul de Gaza, que se tornou o epicentro dos combates recentes.