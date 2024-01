Estados Unidos e Reino Unido realizam ataques contra rebeldes huthis no Iêmen

As ofensivas fazem parte de uma resposta às agressões do grupo huthis, que conta com o apoio do Irã, contra embarcações no Mar Vermelho

Elexia Morelos / US Department of Defense / AFP Navio do Iêmen operando no Mar Vermelho



Estados Unidos e o Reino Unido realizaram ataques contra os rebeldes huthis no Iêmen, nesta quinta-feira, 11. A mídia norte-americana informou que as ofensivas contaram com o uso de caças e mísseis Tomahawk. Até o momento, Washington não confirmou oficialmente as informações. Os ataques fazem parte de uma resposta às agressões do grupo, que conta com o apoio do Irã, contra embarcações no Mar Vermelho, no sul de Israel. Na última semana de 2023, os huthis, que se declaram solidários ao movimento islamista palestino Hamas em sua guerra em Gaza, informaram que realizaram “uma operação dirigida contra um navio comercial”, identificado como “MSC UNITED”, e atiraram “drones contra alvos militares”. Esses ataques são os últimos de uma série de disparos de mísseis e lançamentos de drones realizados pelos huthis desde o início da guerra entre Israel e Hamas em 7 de outubro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, desde o início da guerra em Gaza, os huthis lançaram 100 ataques com drones e mísseis contra 12 navios mercantes. Os Estados Unidos formaram uma coalizão, à qual se uniram mais de 20 países, para proteger a navegação no Mar Vermelho, por onde transita grande parte do comércio mundial. Os huthis também lançaram ataques contra Israel, que, em sua grande maioria, não atingiram seus alvos.

*Com informações da AFP