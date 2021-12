Estados Unidos enviarão diplomata a Ucrânia e Rússia para mediar conflito

Rússia estaria concentrando tropas na fronteira ucraniana, o que eleva a tensão entre as potências

U.S. Army Europe/Creative Commons EUA estudam possibilidade de enviar armas e outros equipamentos para ajudar soldados ucranianos na fronteira



Os Estados Unidos enviará a subsecretária de Estado para a Europa, Karen Donfried, para Ucrânia e Rússia na próxima semana para falar sobre a mobilização de tropas russas na fronteira entre os dois países, segundo anúncio do Departamento de Estado, órgão que cuida das relações exteriores do país norte-americano. Donfried estará em Kiev e Moscou entre segunda e quarta e se encontrará com autoridades dos dois governos “para reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia”, afirmou o Departamento, acrescentando que a diplomata “insistirá na possibilidade de realizar progressos diplomáticos para encerrar o conflito no Donbass [região no leste da Ucrânia], aplicando os acordos de Minsk”.

Os acordos de Minsk foram assinados em 2015 para finalizar a guerra civil entre o governo ucraniano e separatistas pró-Rússia que buscam se tornar independentes da gestão de Kiev. Os Estados Unidos, a União Europeia e a aliança de defesa Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) acusam a Rússia de concentrar tropas na fronteira da Ucrânia em preparação a uma possível invasão, o que é negado pela Rússia. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Vladmir Putin, presidente da Rússia, conversaram em videochamada sobre a situação na última terça, 7 – Biden ameaçou aplicar sanções à Rússia se a invasão ocorrer e Putin solicitou que a Ucrânia não entrasse na Otan, que conta com os americanos e a maior parte dos da Europa ocidental.