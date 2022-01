Estados Unidos indicam Elizabeth Bagley como nova embaixadora do país no Brasil

Norte-americana já trabalhou no cargo de embaixadora do país em Portugal, foi conselheira de Hillary Clinton e é formada pela Universidade de Georgetown

Paul Morigi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Elizabeth Bagley foi indicada para embaixada dos EUA no Brasil



O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 19, a escolha da norte-americana Elizabeth Bagley como embaixadora do país no Brasil. O nome dela, divulgado pela Casa Branca em comunicado, precisa agora ser aprovado pelo Senado do país. No comunicado da Casa Branca, o governo dos EUA explica que Bagley tem quatro décadas de trabalho dedicado à diplomacia no país. Ela, que hoje trabalha como diretora de uma empresa de telefonia no estado do Arizona, é doutora em direito pela Universidade de Georgetown, já trabalhou como conselheira dos secretários John Kerry, Hillary Clinton e Madeline Albright, já foi embaixadora dos EUA em Portugal e foi representante de parcerias globais dos EUA na Assembleia Geral das Nações Unidas. Além de Bagley, o Senado dos EUA deve votar sobre as indicações de outros três nomes para embaixadas internacionais: Jane Hartley, indicada para o Reino Unido; Alexander Laskaris, para a República do Chade, e Alan Leventhal, para a Dinamarca.