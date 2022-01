EUA anunciam distribuição de 400 milhões de máscaras gratuitas à população

Equipamentos, que foram retirados de reserva estratégica do país norte-americano, poderão ser recolhidos em farmácias e centros comunitários de saúde

Joseph Prezioso / AFP Máscaras do modelo N95 serão distribuídas gratuitamente nos EUA



A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira, 19, que vai começar a distribuir 400 milhões de máscaras do modelo N95 gratuitamente para moradores dos Estados Unidos a partir da próxima semana. A medida foi justificada com base em estudos que apontam alta eficácia do equipamento de proteção contra a variante Ômicron da Covid-19, mais contagiosa do que outras cepas. De acordo com o governo norte-americano, o equipamento vem da Reserva Estratégica Nacional, que tem mais de 750 milhões de máscaras guardadas para emergências no país, e será distribuído em farmácias e centros de saúde comunitários. Essa vai ser a maior distribuição de máscaras para a população do país desde o início da pandemia. Apesar dos estudos comprovarem a eficácia dos modelos N95 E KN95 contra a Ômicron, o Centro de Controle de Doenças continua a incentivar o uso de qualquer tipo de proteção que cubra o nariz e a boca. “A melhor máscara é aquela que você vai usar o dia inteiro, podendo ser tolerada em espaços públicos e privados”, afirmou a diretora do centro, Rochelle Walensky, em conversa com a imprensa na última semana. O governo dos EUA não deu detalhes, porém, sobre os requisitos para a distribuição, informando, apenas, que três máscaras estarão disponíveis para cada pessoa.