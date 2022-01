Angela Merkel recusa oferta de emprego na Organização das Nações Unidas

De acordo com nota divulgada pela ex-chanceler da Alemanha, ela deu a notícia ao Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, por telefone

EFE/EPA/Adam Berry / POOL Merkel não aceitou oferta de emprego na Organização das Nações Unidas



A ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou nesta quarta-feira, 19, que recusou uma oferta de trabalho na Organização das Nações Unidas. De acordo com uma nota divulgada pelo escritório de Merkel, ela ligou para o Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na última semana para agradecer à oferta, mas disse que não aceitaria o novo posto. Não houve qualquer esclarecimento, porém, sobre para qual cargo ela teria sido considerada. A mídia alemã especulou que o convite seria para um cargo de “alto nível” no conselho de bens públicos globais da organização, no qual a ex-chanceler lidaria com temas como vacinação e meio ambiente. Merkel, de 67 anos, deixou o cargo de chanceler da Alemanha, que ocupou por 16 anos, há pouco mais de um mês. Ela, que é da ala conservadora do Bundestag, foi substituída por Olaf Scholz, do Partido Social-Democrata.