Estados Unidos iniciam lançamento aéreo de ajuda humanitária a Gaza

Situação no enclave palestino é alarmante, com um quarto da população à beira da fome extrema, segundo a ONU; na quinta-feira, mais de cem civis morreram durante distribuição de comida

AFP Crianças ao lado de abrigos improvisados perto dos escombros de uma mesquita no centro de Gaza



Três aviões militares americanos lançaram alimentos na Faixa de Gaza neste sábado, 2, em resposta à crescente crise humanitária no território palestino. O Comando Central dos EUA na região confirmou o lançamento, destacando que três C-130 da Força Aérea americana entregaram assistência aos civis afetados pelo conflito em andamento. O envio de ajuda humanitária pelos EUA foi anunciado pelo presidente Joe Biden na sexta-feira, 1º, em meio às dificuldades enfrentadas pelas pessoas na região para alimentar suas famílias. Outros países, como França, Egito e Jordânia, também realizaram lançamentos aéreos de assistência humanitária para Gaza.

A situação no enclave palestino é alarmante, com pelo menos 576 mil pessoas, um quarto da população, à beira da fome extrema, de acordo com o Escritório para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU. Uma em cada seis crianças com menos de dois anos na região sofre de desnutrição e emaciação. Na quinta-feira, 29, mais de cem civis morreram durante distribuição de comida, com o governo do Hamas acusando soldados israelenses de abrir fogo contra os palestinos. Além disso, o governo do Hamas relatou que o número total de mortes em Gaza devido à guerra com Israel alcançou 30 mil, incluindo civis, crianças e mulheres.

*Com informações da AFP