Estados Unidos iniciarão vacinação contra a Covid-19 na segunda-feira

Segundo o responsável pela logística da operação, as doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer e BioNTech começarão a ser distribuídas pelo país no domingo de manhã

EFE/EPA/Owen Humphreys / POO O anúncio acontece um dia depois da FDA autorizar o uso emergencial da vacina da Pfizer e da BioNTech



A campanha de vacinação dos Estados Unidos contra a Covid-19 terá início na próxima segunda-feira, 14. O anúncio foi feito neste sábado, 12, durante uma entrevista coletiva com o general Gustave Perna, responsável pela logística da operação. Ele afirmou que as doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer em parceria com a BioNTech estão sendo embaladas e sairão da fábrica no domingo de manhã. A partir daí, a distribuição contará com a cooperação entre o governo federal e os operadores logísticos Fedex e UPS, além das autoridades sanitárias de cada estado, que ficarão responsáveis pela determinação das quantidades de doses necessárias para atender os grupos prioritários.

A vacina da norte-americana Pfizer e da alemã BioNTech foi autorizada em regime de emergência nos Estados Unidos na sexta-feira, 11. O general Gustave Perna afirmou que presente distribuir 40 milhões de doses em todo o país até o final de dezembro. Pelo acordo feito com as farmacêuticas, as empresas devem fornecer 100 milhões de doses do imunizante até março, com possibilidade de ampliação desse número. Segundo o presidente Donald Trump, a campanha será gratuita. Os Estados Unidos devem autorizar a vacina da Moderna na próxima semana.

*Com informações da EFE