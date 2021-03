Estados Unidos poderão vacinar crianças contra a Covid-19 em 2022

O conselheiro médico do presidente Joe Biden, Anthony Fauci, indicou que é provável que alunos do Ensino Fundamental sejam imunizados no início do ano que vem e que os do Ensino Médio recebam as doses ainda em 2021

EFE/EPA/ABIR SULTAN A imunização de crianças e adolescentes contribuiria para um retorno seguro às aulas presenciais, uma das principais metas de Joe Biden



Os Estados Unidos provavelmente começarão a vacinar crianças contra a Covid-19 no início de 2022, afirmou Anthony Fauci. O infectologista e conselheiro médico do presidente Joe Biden disse neste domingo, 28, que já existem estudos em andamento sobre a segurança dos imunizantes entre essa população. “Se você projetar de forma realista, quando conseguirmos obter dados suficientes para dizer que as crianças do Ensino Fundamental poderão ser vacinadas, acho que isso seria, no mínimo, no final do ano, e muito provavelmente no primeiro trimestre de 2022”, indicou em entrevista à emissora de televisão norte-americana CBS. Fauci também apontou que adolescentes do Ensino Médio provavelmente poderão receber a vacina contra a Covid-19 antes do início do próximo ano letivo, que nos Estados Unidos começa entre os meses de agosto e setembro.

A previsão de Anthony Fauci, que contribuiria para um retorno seguro ao ensino presencial, também está relacionada à aprovação da vacina de dose única desenvolvida pela Johnson & Johnson no sábado, 27, que deve acelerar a campanha de imunização. Antes disso, já testavam sendo utilizadas as vacinas da Pfizer–BioNTech e da Moderna. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, atualmente um a cada cinco adultos norte-americanos já receberam pelo menos a primeira dose da vacina.