Estados Unidos preveem até 500 drones e mísseis lançados pelo Irã contra Israel

Casa Branca informou que o presidente Joe Biden interrompeu sua pausa de final de semana para se atualizar sobre a situação no Oriente Médio

SHAWN THEW/EFE/EPA O presidente Joe Biden caminha até o Salão Oval após retornar a Washington um dia mais cedo para consultar a sua equipa de segurança nacional



O governo dos Estados Unidos prevê que o Irã lançará entre 400 e 500 drones e mísseis de seu território e de países onde estão presentes milícias aliadas, como Iraque, Síria e Líbano, conforme relatado pela emissora “ABC News”. No sábado, a Guarda Revolucionária iraniana anunciou um ataque com dezenas de mísseis e drones contra Israel em resposta ao bombardeio do consulado do Irã na Síria. A Casa Branca informou que o ataque aéreo do Irã contra Israel continuará por várias horas e que o presidente Joe Biden, que interrompeu sua pausa de final de semana, está sendo mantido atualizado sobre a situação no Oriente Médio. Washington reafirmou seu apoio ao povo de Israel e sua disposição em apoiar as defesas do país contra as ameaças do Irã, uma posição repetida nos últimos dias. O Irã havia ameaçado retaliar Israel pelo ataque ao consulado iraniano em Damasco, que resultou na morte de sete membros da Guarda Revolucionária iraniana e seis cidadãos sírios duas semanas atrás.

*Com informações da EFE